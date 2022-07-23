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Джикия получил травму в матче с «Краснодаром»

вчера, 21:36
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром».

На 69-й минуте встречи капитана команды заменил Максимилиано Кофрие.

Капитанская повязка перешла к хавбеку Роману Зобнину.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:12
От нашего капитана и так пользы мало .Пусть отдохнёт и полечится .
makkie
makkie
вчера в 22:19
Жаль.
Теряем ключевого защитника - по сути, больше некому слева выйти. Разве что Литвинова туда отрядить. Но, надеюсь, травма Джикии не столь серьёзная и он сможет восстановиться к матчу против Оренбурга.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:57
Надо отдать должное быкам, они второй тайм в меньшинстве не сели в автобус. да, пропустили много, но были несколько пятиминуток, когда спартак сидел в автобусе. А владение мячом в пользу краснодара тому показатель. Игра равная, черникова - на*иг
Ayawrik
Ayawrik
вчера в 21:43
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 21:37
    Быки костоправы...
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