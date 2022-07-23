Джикия получил травму в матче с «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром».
На 69-й минуте встречи капитана команды заменил Максимилиано Кофрие.
Капитанская повязка перешла к хавбеку Роману Зобнину.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром».
На 69-й минуте встречи капитана команды заменил Максимилиано Кофрие.
Капитанская повязка перешла к хавбеку Роману Зобнину.
Теряем ключевого защитника - по сути, больше некому слева выйти. Разве что Литвинова туда отрядить. Но, надеюсь, травма Джикии не столь серьёзная и он сможет восстановиться к матчу против Оренбурга.
Теряем ключевого защитника - по сути, больше некому слева выйти. Разве что Литвинова туда отрядить. Но, надеюсь, травма Джикии не столь серьёзная и он сможет восстановиться к матчу против Оренбурга.