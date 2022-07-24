Бевеев: «Хочется извиниться перед болельщиками»

Защитник «Урала» прокомментировал поражение от «Оренбурга».

Команда до удаления играла, в принципе, хорошо. Были моменты и подходы, а после удаления сломались. Первый тайм дотерпели, ждали шанс, но вышли во втором и сразу получили, игра сломалась. При счёте 0:1 ещё были подходы, но под конец уже было тяжело.

Хочется извиниться перед болельщиками. Люди приехали далеко поддержать нас, и мы так выступили. Хочу пригласить на домашние игры — будем биться и доказывать, что это была случайность.