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Бевеев: «Хочется извиниться перед болельщиками»

сегодня, 08:56
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев прокомментировал поражение от «Оренбурга».

Команда до удаления играла, в принципе, хорошо. Были моменты и подходы, а после удаления сломались. Первый тайм дотерпели, ждали шанс, но вышли во втором и сразу получили, игра сломалась. При счёте 0:1 ещё были подходы, но под конец уже было тяжело.

Хочется извиниться перед болельщиками. Люди приехали далеко поддержать нас, и мы так выступили. Хочу пригласить на домашние игры — будем биться и доказывать, что это была случайность.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:57, ред.
"Хочу пригласить на домашние игры...". А приглашать на выездные стесняетесь, или боитесь снова оконфузиться перед своими болельщиками ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:26
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 09:03
    Кажись часто придется извинятся в этом сезоне
    Гость
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