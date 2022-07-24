Булыкин считает, что «Локомотив» обыграет «Ростов»

Бывший футболист «Локомотива» поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Ростова».

Ожидаю хорошего матча и победы «Локомотива». Если они серьезно настроены в этом сезоне, то надо показывать силу и намерения с самого начала, к тому же игра будет дома. Класс футболистов у «железнодорожников» выше, поэтому они должны обыграть «Ростов».

Первый матч сезона у «Локомотива» не совсем получился (ничья с «Пари НН»)? Первые игры всегда сложные, но вторая — это уже совсем другое, иное настроение.