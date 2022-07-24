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Булыкин считает, что «Локомотив» обыграет «Ростов»

сегодня, 11:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов20:00 Не начался

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Ростова».

Ожидаю хорошего матча и победы «Локомотива». Если они серьезно настроены в этом сезоне, то надо показывать силу и намерения с самого начала, к тому же игра будет дома. Класс футболистов у «железнодорожников» выше, поэтому они должны обыграть «Ростов».

Первый матч сезона у «Локомотива» не совсем получился (ничья с «Пари НН»)? Первые игры всегда сложные, но вторая — это уже совсем другое, иное настроение.

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Все комментарии
jtu4cf7nuk9a
jtu4cf7nuk9a
сегодня в 12:06
Игра покажет.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
сегодня в 11:54, ред.
Последнее слово будет за судьей матча. Как показала игра Краснодара со Спартаком (1 - 4)....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:33
игра рассудит
rm9xfyekva32
rm9xfyekva32
сегодня в 11:24, ред.
Время все покажет, пока фаворита здесь нет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:12
Бабушка на двое сказала.
Гость
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