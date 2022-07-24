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Защитник «Химок» Гбане: «В Кот-д’Ивуаре Дрогба популярнее, чем президент»

сегодня, 09:26

Защитник «Химок» Мори Гбане высоко отозвался о бывшем нападающем «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба.

Не тронут ли в гетто Кот-д’Ивуара игрока сборной вроде Дрогба? Однозначно [нет], потому что он кумир для людей. Даже там, где он просто проходит мимо, если его кто-то увидит, собирается толпа — минимум человек 500. Он популярнее, чем президент.

Дрогба — это человек с огромным сердцем, он очень много сделал для малоимущих людей в нашей стране: построил большое количество школ, больниц, помог огромному количеству людей. Можно сказать, что мы видим его не просто как человека, а уже как что-то большее. Потому что он очень многое сделал для нас.

Правда ли, что он остановил гражданскую войну в стране в 2007 году? Это правда. Он вместе с национальной командой приехал в ту часть страны, где шла война, чтобы выступить перед людьми. После этого война действительно прекратилась. Это величайшая вещь, которую он сделал.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:52
Об этом не раз говорили да и ежу понятно, популярность Дрогбы не оспаривается.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:39
В Африке Всё может быть...
Гость
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