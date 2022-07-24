Защитник «Химок» Гбане: «В Кот-д’Ивуаре Дрогба популярнее, чем президент»

Защитник «Химок» высоко отозвался о бывшем нападающем «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара .

Не тронут ли в гетто Кот-д’Ивуара игрока сборной вроде Дрогба? Однозначно [нет], потому что он кумир для людей. Даже там, где он просто проходит мимо, если его кто-то увидит, собирается толпа — минимум человек 500. Он популярнее, чем президент.

Дрогба — это человек с огромным сердцем, он очень много сделал для малоимущих людей в нашей стране: построил большое количество школ, больниц, помог огромному количеству людей. Можно сказать, что мы видим его не просто как человека, а уже как что-то большее. Потому что он очень многое сделал для нас.

Правда ли, что он остановил гражданскую войну в стране в 2007 году? Это правда. Он вместе с национальной командой приехал в ту часть страны, где шла война, чтобы выступить перед людьми. После этого война действительно прекратилась. Это величайшая вещь, которую он сделал.