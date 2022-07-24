Хачатурянц: «Мне очень нравится, как играет „Спартак“»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал победу «Спартака» в матче 2-го тура чемпионата России против «Краснодара» (4:1).

Сама игра по накалу страстей мне понравилась. «Спартак» удивил? Мне очень нравится, как они играют. «Красно-белые» правда удивили вчера. Игра Соболева и Зобнина очень понравилась. Считаю, что Роман абсолютно заслуженно получил звание лучшего игрока матча. Конечно, говоря про эпизод с удалением — игра могла быть интереснее, если бы команды заканчивали матч при равных составах. Наверное, тогда счет мог бы быть другим. Но «Спартак» очень уверенно вчера сыграл.