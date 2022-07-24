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Хачатурянц: «Мне очень нравится, как играет „Спартак“»

сегодня, 12:35
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал победу «Спартака» в матче 2-го тура чемпионата России против «Краснодара» (4:1).

Сама игра по накалу страстей мне понравилась. «Спартак» удивил? Мне очень нравится, как они играют. «Красно-белые» правда удивили вчера. Игра Соболева и Зобнина очень понравилась. Считаю, что Роман абсолютно заслуженно получил звание лучшего игрока матча. Конечно, говоря про эпизод с удалением — игра могла быть интереснее, если бы команды заканчивали матч при равных составах. Наверное, тогда счет мог бы быть другим. Но «Спартак» очень уверенно вчера сыграл.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 15:24
Не зря Салихова защищала Хачатурянца))))
311
311
сегодня в 13:33
Бывший президент РПЛ сделал каминг аут. Теперь уже можно!
drug01
drug01
сегодня в 13:32
Пока идёт хорошо!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:24
Любвеобильный какой.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:42
Ашоту продолжают платить ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:41
Особенно когда судьи за них...
Гость
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