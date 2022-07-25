Фанаты «Атлетико» начали интернет-кампанию против перехода Роналду

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сегодня, 05:48

Болельщики «Атлетико Мадрид» объединяются, чтобы помешать клубу подписать из «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Роналду сообщил «Юнайтед», что хочет уйти из клуба. Он разочарован отсутствием усиления и отчаянно пытается сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

37-летний футболист не участвовал в предсезонных турах «Юнайтед» по Таиланду и Австралии по семейным обстоятельствам. «Челси», «Наполи», «Барселона », «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико Мадрид» среди клубов, недавно связанных с ним.

«Атлетико» может предложить Роналду Лигу чемпионов и возвращение в город, в котором он жил девять лет. Сообщается, что команде Диего Симеоне придется резко сократить свой фонд заработной платы, чтобы подписать контракт с Роналду в соответствии с финансовыми правилами Ла Лиги, и это может стать еще одним препятствием для сделки.

В период с 2009 по 2018 год Роналду выступал за главного соперника «Атлетико» — «Реал», поэтому болельщики «матрасников» не в восторге от его прихода в их клуб. Разгневанные болельщики объединились под хэштегом #ContraCR7 [Против Роналду] в Твиттере, чтобы выразить свое недовольство и повлиять на решение клуба.