Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Фанаты «Атлетико» начали интернет-кампанию против перехода Роналду

сегодня, 05:48

Болельщики «Атлетико Мадрид» объединяются, чтобы помешать клубу подписать Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Роналду сообщил «Юнайтед», что хочет уйти из клуба. Он разочарован отсутствием усиления и отчаянно пытается сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

37-летний футболист не участвовал в предсезонных турах «Юнайтед» по Таиланду и Австралии по семейным обстоятельствам. «Челси», «Наполи», «Барселона », «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико Мадрид» среди клубов, недавно связанных с ним.

«Атлетико» может предложить Роналду Лигу чемпионов и возвращение в город, в котором он жил девять лет. Сообщается, что команде Диего Симеоне придется резко сократить свой фонд заработной платы, чтобы подписать контракт с Роналду в соответствии с финансовыми правилами Ла Лиги, и это может стать еще одним препятствием для сделки.

В период с 2009 по 2018 год Роналду выступал за главного соперника «Атлетико» — «Реал», поэтому болельщики «матрасников» не в восторге от его прихода в их клуб. Разгневанные болельщики объединились под хэштегом #ContraCR7 [Против Роналду] в Твиттере, чтобы выразить свое недовольство и повлиять на решение клуба.

Все новости
СлухиЛучший ассистент «Брюгге» Ланг интересен клубам из топ-5 лиг
Сегодня, 10:21
СлухиСкамакка прибыл в Лондон для завершения перехода в «Вест Хэм»
Сегодня, 10:08
Слухи«Реал» продаст Майораля «Хетафе» за 10 млн евро
Сегодня, 09:03
«Меня всё устраивает в „Наполи“». Осимхен — об интересе клубов из АПЛ
Сегодня, 08:19
Дракслер может перейти из ПСЖ в «Ньюкасл»
Сегодня, 07:38
Хави просит Лапорту вернуть Месси в «Барселону»
Сегодня, 06:03
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 09:55
...самое печальное в этой истории, понимает ли Рон , что и так репутация ни к чёрту
и если там не сложится, все его заслуги, звания, рекорды улетучатся в один момент
или кто то упорно советует ему продвигать свой пиар ...!!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:42
Роналду привык собирать сливки в любой команде, как только становится трудно и некомфортно он сбегает. И так всегда...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:41
Что там говорить, приход Роналду только добавит проблем любому топ клубу, как финансовых, так и внутрикомандных. Помимо того, что КР очень дорог и очень стар, он ещё весьма серьёзно подпортил себе репутацию, выступая за Ювентус и, особенно, последний сезон за МЮ. В командах накалялась атмосфера, разлагалась дисциплина, ухудшались игра и результаты. А теперь на предсезонные сборы в МЮ, он демонстративно не явился и не поехал на коммерческое турне по Штатам, где его появление весьма повысило бы доходы клуба от этой поездки. КР, пожалуй, впервые в карьере проявил колоссальный непрофессионализм и чудовищное эго. Он наплевал на клуб, с которым он связан контрактом и даже несмотря на то, что новый тренер МЮ открыто заявил, что он ждёт Рона, КР никак не отреагировал. Понятно, что он хочет в ЛЧ, но кто его рискнёт взять, если он проявляет такое неуважение к своему клубу, партнёрам, тренерам, выставляя себя в "лучших" традициях капризной и неуправляемой звезды? Вообщем, не удивительно, что фаны Атлетико выставили этот лозунг "Против Роналду". Уверен, и в других грандах, куда бы его не захотели отправить, появилось бы подобное движение "Против КР". Так что, всё же, возможно, придётся этой строптивой звезде умерить свои амбиции и услышать гимн ЛЕ на старости лет!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 08:40
Все это зря
Elliada
Elliada
сегодня в 08:05
От его перехода у Атлетико столько проблем появятся. МЮ и Юве яркие примеры
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 06:58
М-да...пора на пенсию...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 06:56
С такой зарплатой многие его не потянут
6k6yfuydfwtw
6k6yfuydfwtw
сегодня в 06:32
Их можно понять
Знатог
Знатог
сегодня в 06:22
Атлетико тормозной клуб. Не надо Роналду туда, у него игра там не пойдёт.
112910415
112910415
сегодня в 06:20
поставить дозоры на всех тропинках !
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:57, ред.
Ему по ходу уже никто не рад
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 