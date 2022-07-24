Баринов может стать игроком «Валенсии»

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вчера, 19:43

Полузащитник «Локомотива» может перейти в «Валенсию».

Тренер испанского клуба полагает, что позиция опорного полузащитника в команде нуждается в усилении. На данный момент эту позицию в клубе могут закрыть Уго Гильямон, Коба Куандреди и Урош Рачич. В шорт-листе «летучих мышей» на это место расположился футболист «Челси» Тьему Бакайоко, выступающий на правах аренды за «Милан», а также Лукас Торрейра, принадлежащий «Арсеналу». Однако спортивный директор «Валенсии» Мигель Анхель Корона предлагает Баринова в качестве более бюджетного варианта усиления.

Ранее агент россиянина высказался по данному поводу.