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Баринов может стать игроком «Валенсии»

вчера, 19:43

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в «Валенсию».

Тренер испанского клуба Дженнаро Гаттузо полагает, что позиция опорного полузащитника в команде нуждается в усилении. На данный момент эту позицию в клубе могут закрыть Уго Гильямон, Коба Куандреди и Урош Рачич. В шорт-листе «летучих мышей» на это место расположился футболист «Челси» Тьему Бакайоко, выступающий на правах аренды за «Милан», а также Лукас Торрейра, принадлежащий «Арсеналу». Однако спортивный директор «Валенсии» Мигель Анхель Корона предлагает Баринова в качестве более бюджетного варианта усиления.

Ранее агент россиянина высказался по данному поводу.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:56
Было-бы интересно посмотреть на него в Валенсии . Если бы ... !)
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:48
Агент распускает слухи
mz8zkf3a8xnj
mz8zkf3a8xnj
вчера в 20:46
Это просто чушь
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:53
ага...бюджетное усиление)))
протон
протон
вчера в 19:48
Баринов - это Бакайоко для бедных? Неожиданная версия.
Гость
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