Баринов может стать игроком «Валенсии»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в «Валенсию».
Тренер испанского клуба Дженнаро Гаттузо полагает, что позиция опорного полузащитника в команде нуждается в усилении. На данный момент эту позицию в клубе могут закрыть Уго Гильямон, Коба Куандреди и Урош Рачич. В шорт-листе «летучих мышей» на это место расположился футболист «Челси» Тьему Бакайоко, выступающий на правах аренды за «Милан», а также Лукас Торрейра, принадлежащий «Арсеналу». Однако спортивный директор «Валенсии» Мигель Анхель Корона предлагает Баринова в качестве более бюджетного варианта усиления.
Ранее агент россиянина высказался по данному поводу.