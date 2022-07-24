«Интер» может продлить аренду Лукаку, после чего рассчитывает выкупить его

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вчера, 18:19

«Челси» рассчитывает на то, что нападающий проведет в «Интере» два ближайших сезона.

Если бельгиец сможет достойно проявить себя в наступающем сезоне, то сможет остаться в стане «нерадзурри» еще на сезон. Лондонский клуб уже предложил Лукаку остаться в «Интере» еще на сезон на тех же условиях. В таком случае «синие» получат от итальянского клуба около 7 миллионов фунтов в качестве платы за аренду игрока. Оба клуба надеются, что через 2 сезона «Интер» сможет выкупить Лукаку. Данная аренда позволяет «Челси» экономить на зарплате футболиста, которая составляет 325 тысяч фунтов в неделю.

В прошлом клубном сезоне Лукаку забил 8 голов.