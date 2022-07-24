Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

«Интер» может продлить аренду Лукаку, после чего рассчитывает выкупить его

вчера, 18:19

«Челси» рассчитывает на то, что нападающий Ромелу Лукаку проведет в «Интере» два ближайших сезона.

Если бельгиец сможет достойно проявить себя в наступающем сезоне, то сможет остаться в стане «нерадзурри» еще на сезон. Лондонский клуб уже предложил Лукаку остаться в «Интере» еще на сезон на тех же условиях. В таком случае «синие» получат от итальянского клуба около 7 миллионов фунтов в качестве платы за аренду игрока. Оба клуба надеются, что через 2 сезона «Интер» сможет выкупить Лукаку. Данная аренда позволяет «Челси» экономить на зарплате футболиста, которая составляет 325 тысяч фунтов в неделю.

В прошлом клубном сезоне Лукаку забил 8 голов.

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим сборной Словении
Сегодня, 00:03
Слухи«Ювентус» хочет купить Паредеса у ПСЖ за 15 миллионов евро
Вчера, 23:15
СлухиПСЖ не хочет платить за Шкриньяра 70 миллионов евро
Вчера, 22:39
СлухиБаринов может стать игроком «Валенсии»
Вчера, 19:43
СлухиСтало известно, почему Кунде решил перейти в «Барселону», а не в «Челси»
Вчера, 15:30
СлухиМЮ присматривается к Десту
Вчера, 14:02
Сортировать
Все комментарии
7374bjatrz42
7374bjatrz42
сегодня в 00:53
Ну и хорошо.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:27
Как они могли.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:28
каким-то образом этому бегемоту удается объе....ть уже который клуб, чтобы получать немалую з/п...
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 20:33
лучше сразу его купите у нас и всё,нам это полено весом в 100 кг не нужнО.
протон
протон
вчера в 19:47
Самый переоценный форвард десятилетия.

Не припомню я ещё такого "топ футболиста", у которого к 29 годам нет ни одного топового, важного матча, где он затащил против сильной команды. Продавливать оборону середняков и аутсайдеров — тут он молодец. На большее не способен.
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:34
Умно
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:23
От этой обезьяны давно пора избавиться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 