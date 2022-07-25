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Хави просит Лапорту вернуть Месси в «Барселону»

сегодня, 06:03

Главный тренер «Барселоны» Хави попросил президента клуба Жоана Лапорту изучить возможность подписания Лионеля Месси в конце этого сезона.

Тренер, который поддерживает прекрасные отношения с аргентинской звездой, убежден, что его возвращение может внести большой вклад в команду, как в финансовом, так и в спортивном плане, поскольку он по-прежнему считает, что Месси еще не сказал своего последнего слова в «Барселоне». Подписание Месси также может послужить устранению разногласий, возникших в результате его ухода из клуба.

Каталонцы хотят, чтобы воспитанник клуба завершил карьеру именно в «Барселоне».

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 10:34
Зачем?.. Освободить место для ботоксного в ПСЖ?.. Никогда... Месси и в Париже хорошо... Явно привык там уже... Да и банда там неплохая собирается... Эта банда явно не для гелевого... Тот пусть идёт болтаться в автобусе Симеоне, держась за поручни... Теперь это его "транспорт"... А то привык на Bugatti...
shur
shur
сегодня в 09:42, ред.
..." последнее слово"...по моему он уже давно его сказал и оправдал, а возращение
это уже шоу с грандиозным выходом на пенсию!!! Моложе Месси к сожалению не станет, дайте хоть поляку трехнуть стариной напоследок!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 09:38
Будет прекрасно и он вернется в этом сезоне.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 09:20


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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:16
Кидала сам то этого захочет?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 08:56
Тут надо, чтобы сам Месси захотел
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:55
Пожалеет Хави
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 08:45
Аргентинец и поляк?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 08:42
Месси все рады
амурец
амурец
сегодня в 08:30
сказал просто так, что бы поддержать Месси, вроде он ещё кому то нужен
Mi6
Mi6
сегодня в 08:22
Ещё бы Иньесту попросил
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:12
Ребята, поправьте текст заметки, смешно же! 😉
112910415
112910415
сегодня в 07:50
Хави попросил, исполнил товарищеский долг.
Других событий не произойдёт.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:34
Месси все рады
monah-10
monah-10 ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 07:33
Игрок одного клуба
sv_1969
sv_1969 ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 07:17
Можно попробовать
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 07:00
Если хотят упасть ещё ниже, то пусть возвращают.
stromshik
stromshik
сегодня в 06:42
"...в конце этого сезона, летом 2004 года..."

В конце этого сезона будет лето 2023 года, а 2004 год давно в прошлом.
Или у инопланетян всё по другому?
47sx5hdq76h5
47sx5hdq76h5
сегодня в 06:35
Вряд ли это разумно
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 06:18
Можно и нужно, он не стал игроком ПСЖ.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 06:17
В реку два раза не войдешь
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:04
Было бы неплохо.
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