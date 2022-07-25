Хави просит Лапорту вернуть Месси в «Барселону»

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сегодня, 06:03

Главный тренер «Барселоны» попросил президента клуба Жоана Лапорту изучить возможность подписания в конце этого сезона.

Тренер, который поддерживает прекрасные отношения с аргентинской звездой, убежден, что его возвращение может внести большой вклад в команду, как в финансовом, так и в спортивном плане, поскольку он по-прежнему считает, что Месси еще не сказал своего последнего слова в «Барселоне». Подписание Месси также может послужить устранению разногласий, возникших в результате его ухода из клуба.

Каталонцы хотят, чтобы воспитанник клуба завершил карьеру именно в «Барселоне».