Хави просит Лапорту вернуть Месси в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави попросил президента клуба Жоана Лапорту изучить возможность подписания Лионеля Месси в конце этого сезона.
Тренер, который поддерживает прекрасные отношения с аргентинской звездой, убежден, что его возвращение может внести большой вклад в команду, как в финансовом, так и в спортивном плане, поскольку он по-прежнему считает, что Месси еще не сказал своего последнего слова в «Барселоне». Подписание Месси также может послужить устранению разногласий, возникших в результате его ухода из клуба.
Каталонцы хотят, чтобы воспитанник клуба завершил карьеру именно в «Барселоне».
это уже шоу с грандиозным выходом на пенсию!!! Моложе Месси к сожалению не станет, дайте хоть поляку трехнуть стариной напоследок!!!
это уже шоу с грандиозным выходом на пенсию!!! Моложе Месси к сожалению не станет, дайте хоть поляку трехнуть стариной напоследок!!!
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Если вы хотите посмотреть завершенный матч в записи не зная счет, либо скрыть счет параллельно идущих матчей, то для этих целей есть страница soccer.ru/1, на которой можно выключить отображение счетов всех матчей на 12 часов для вашего аккаунта. Этот режим можно выключить и раньше с этой же страницы. В данном режиме счета будут заменены на «?:?» не только на внешних страницах сайта, но и даже на страницах самих матчей (если вам, например, захочется посмотреть расстановку), а также скрыты под заголовками материалов и в некоторых других блоках сайта. Также будут скрыты иконки красных карточек с внешних страниц и скрыты авторы голов в заголовке страниц матчей. На самой странице soccer.ru/1 все счета будут скрыты даже при отключенном режиме.
Других событий не произойдёт.
Других событий не произойдёт.
В конце этого сезона будет лето 2023 года, а 2004 год давно в прошлом.
Или у инопланетян всё по другому?
В конце этого сезона будет лето 2023 года, а 2004 год давно в прошлом.
Или у инопланетян всё по другому?