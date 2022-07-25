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Судейский комитет РФС 27 июля проведёт семинар для «Спартака»

сегодня, 15:48

Судейский комитет Российского футбольного союза проведет семинар для «Спартака». Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

На прошлой неделе судейский комитет Российского футбольного союза направил официальные письма во все клубы Российской премьер-лиги с предложением провести семинары для игроков и тренеров команд.

Клубы с интересом восприняли данную инициативу. Первые семинары состоятся на этой неделе. 27 июля состоится семинар для «Спартака».

В релизе Российского футбольного союза, опубликованном 22 июля, сообщалось, что на встречах будут разобраны сложные игровые моменты – назначение пенальти, определение положения «вне игры», игра рукой.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:52
До чего докатились, что для спартака проводят отдельно семинар, охренеть можно.
p53d8ygnns9k
p53d8ygnns9k
сегодня в 16:46
Не поможет, у спартака свои взгляды на судейство.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:38
Думал игроки и тренеры Спартака 27 июля будут готовиться к вечернему матчу с Факелом...в Воронеже....
А у них оказывается семинар....
протон
протон
сегодня в 16:34
Странная история. Раньше в период сборов такие семинары сотрудники департамента судейства проводили с игроками, тренерами и административным персоналом всех команд и это было обычным предсезонным делом. Почему сейчас это подается, как какое-то уникальное событие?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 16:34
Такое обучение непонятливых называется ЛИКБЕЗ. Переводится ликвидация безграмотность. Почти все претензии Спартака по судейство описаны в Правилах и комментариях ФИФА к ним. Просто надо прочитать и все.
старина
старина ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 16:27
    старина
    старина
    сегодня в 16:25
    Не иначе как,казарцева поставят судить игру Спартака
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 16:15
    Хватит заниматься керней. Им самим семинар надо устраивать. Одно и то же нарушение трактуют по разному. Соболеву вот требуют ЖК за удар локтем. Но почему молчат про эпизод Зайнутдинова, который так же локтем зарядил в лицо игроку Сочи? Или, это другое?).
    альсато
    альсато
    сегодня в 16:13
    ну какую вам еще идейку подкинуть долба...бам из РФС)))))
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    сегодня в 16:00
    На пальцах и картинках объяснят правила футбола
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 15:58
    Давно пора наглядно объяснять
    Гость
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