Судейский комитет РФС 27 июля проведёт семинар для «Спартака»

Судейский комитет Российского футбольного союза проведет семинар для «Спартака». Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
На прошлой неделе судейский комитет Российского футбольного союза направил официальные письма во все клубы Российской премьер-лиги с предложением провести семинары для игроков и тренеров команд.
Клубы с интересом восприняли данную инициативу. Первые семинары состоятся на этой неделе. 27 июля состоится семинар для «Спартака».
В релизе Российского футбольного союза, опубликованном 22 июля, сообщалось, что на встречах будут разобраны сложные игровые моменты – назначение пенальти, определение положения «вне игры», игра рукой.
А у них оказывается семинар....
А у них оказывается семинар....