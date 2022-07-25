Судейский комитет РФС 27 июля проведёт семинар для «Спартака»

Судейский комитет Российского футбольного союза проведет семинар для «Спартака». Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС .

На прошлой неделе судейский комитет Российского футбольного союза направил официальные письма во все клубы Российской премьер-лиги с предложением провести семинары для игроков и тренеров команд.

Клубы с интересом восприняли данную инициативу. Первые семинары состоятся на этой неделе. 27 июля состоится семинар для «Спартака».