В «Торпедо» решили не обращаться в ЭСК по итогам матча с «Динамо»

Президент «Торпедо» Денис Маслов заявил, что клуб не будет обращаться в Экспертно-судейскую комиссию по работе арбитра Владислава Безбородова в матче с «Динамо» (0:4) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.
Момент с назначением первого пенальти — очень сложный. На эмоциях, когда посмотрел повтор по телевизору, показалось, что его не было. Но когда приехал в офис и полностью посмотрел всю картину, как это было на VAR, понял — одиннадцатиметровый был. На то Карасёв и Безбородов и лучшие — правильно разобрали ситуацию.
В ЭСК обращаться теперь не планируем. Первый эмоциональный всплеск у меня был, потому что по телевизору посмотрел. К остальным моментам, как и к назначению первого пенальти, вопросов нет. Вопросы есть только к нашей команде.
Эх, ребята, нет на вас В.К.Иванова!!! В 1978г., он, после игры Торпедо-Спартак, буквально ворвался в судейскую с кулаками, нанеся при этом удар ногой одному из арбитров. В той игре, в ворота Торпедо был назначен левый пенальти, который видела вся страна. Мда, оскудела нынче земля русская на Богатырей....
Эх, ребята, нет на вас В.К.Иванова!!! В 1978г., он, после игры Торпедо-Спартак, буквально ворвался в судейскую с кулаками, нанеся при этом удар ногой одному из арбитров. В той игре, в ворота Торпедо был назначен левый пенальти, который видела вся страна. Мда, оскудела нынче земля русская на Богатырей....