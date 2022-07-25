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В «Торпедо» решили не обращаться в ЭСК по итогам матча с «Динамо»

сегодня, 11:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Президент «Торпедо» Денис Маслов заявил, что клуб не будет обращаться в Экспертно-судейскую комиссию по работе арбитра Владислава Безбородова в матче с «Динамо» (0:4) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

Момент с назначением первого пенальти — очень сложный. На эмоциях, когда посмотрел повтор по телевизору, показалось, что его не было. Но когда приехал в офис и полностью посмотрел всю картину, как это было на VAR, понял — одиннадцатиметровый был. На то Карасёв и Безбородов и лучшие — правильно разобрали ситуацию.

В ЭСК обращаться теперь не планируем. Первый эмоциональный всплеск у меня был, потому что по телевизору посмотрел. К остальным моментам, как и к назначению первого пенальти, вопросов нет. Вопросы есть только к нашей команде.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 16:26
СЦУКА!..Учите историю!..Наши предки-не дураками были!.."УТРО ВСЕГДА МУДРЕНЕЕ ВЕЧЕРА")))))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:35
Это правильно.Мёртвому "Торпедо" припарка...
Capral
Capral
сегодня в 13:57
Если тенденция прошлого сезона с левыми пенальти продолжится и в этом сезоне, значит, я незря отказался от боления за некогда любимый клуб. Надо было очень захотеть, чтобы назначить такие пенальти, особенно первый. Галицкий, после игры со Спартаком зашел в судейскую, а руководство Торпедо- наложило в штаны.

Эх, ребята, нет на вас В.К.Иванова!!! В 1978г., он, после игры Торпедо-Спартак, буквально ворвался в судейскую с кулаками, нанеся при этом удар ногой одному из арбитров. В той игре, в ворота Торпедо был назначен левый пенальти, который видела вся страна. Мда, оскудела нынче земля русская на Богатырей....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:46
Не надо обращаться, а провести работу над ОШИБКА и надрать фк " ДИНАМО " на своём поле...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:43
Не было там на Смолове пенальти, даже касания не было. Смысл всего этого, если Торпедо - команда ноль!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:43
При 0-4 лучше вообще на судей не пенять.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:21
В Торпедо правильно решили, что с судьями лучше не связываться. Пример Спартака подтвердил, как только перестали кляузничать, Левников сразу отсудил "как надо". Даже Зарема не выступила.
Гость
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