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«Спартак» хочет провести встречу с представителями судейского корпуса РФС

сегодня, 13:06

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о решении ЭСК РФС поддержать все решения судьи Владислава Безбородова в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Это решение ЭСК — я не вправе его оспаривать, но тем не менее мы сейчас двигаемся к построению конструктивного диалога с судейским корпусом. На следующей неделе планируем организовать встречу представителей судейского корпуса с командой для того, чтобы мы спорные моменты обсудили. Нам нужны разъяснения как это трактуют судьи, на что они ссылаются. Нам хотелось бы получить конкретику по спорным эпизодам. Надеюсь, что в ближайшее время мы это обсудим и поймём. Самое главное, что нужно двигаться навстречу друг другу и иметь диалог.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:36
Встреча пройдет на "Газпром Арене", и судьи дома переиграют "Спартак" по пенальти.
makkie
makkie
сегодня в 15:09
А есть ли смысл?
Ну возьмутся арбитры за ум на пару туров, только потом снова начнут косячить.
А эта структура под названием ЭСК вертит футбольными правилами как дышлом, принимая противоположные решения по одним и тем же эпизодам. Доверия к ЭСК лично у меня давно уже не осталось.
альсато
альсато
сегодня в 14:58
Женя, какой может быть КОНСТРУКТИВНЫЙ диалог между доцентом и абитуриентом?..Ведь ваш представитель не был НИ РАЗУ на семинарах, которые проводит (для клубов) судейский корпус.))))))
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 14:41
Правильное решение,всех собрать до кучи,отстегнуть каждому,и все решится,на пол года точно!!!
амурец
амурец
сегодня в 14:18
Хотят судей к себе привязать, по другому то больше десятого места не подняться
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:01
Ну..нормальное решение. Спартак протягивает руку к взаимопониманию. Курнуть трубку мира так сказать). Надеюсь не найдется Шапокляк, чтобы в трубку мира не подсыпать белого порошка).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 13:45
Именно по этой причине Спартак и хочет накрыть поляну для РФС, но истинную причину скрывают
311
311
сегодня в 13:43
Репетировать будут)
uhrstv2pkh33
uhrstv2pkh33
сегодня в 13:31
Спартак в своём стиле!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 13:30
Всегда во всём виноваты судьи.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 13:25, ред.
О - Малежиков заодно расскажет про решения Левникова не давшего вторую желтую Соболеву и не наказавшего Мозеса за его кривляния
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:19
Видимо, поэтому вчера нормально (для народной) отсудили.
Соболева не удалили, а он рвал и метал в матче...
старина
старина
сегодня в 13:09
Рому Широкова возьмите с собой на разборки
Futurista
Futurista
сегодня в 13:09
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:07
Спартак сам создаёт ажиотаж вокруг себя
Futurista
Futurista
сегодня в 13:07
Стрелку забивают...давно пора)...
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