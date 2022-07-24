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«Торпедо» обратится в ЭСК по поводу матча с «Динамо»

вчера, 21:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Президент «Торпедо» Денис Маслов утверждает, что клуб намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию по поводу игры с «Динамо».

Будем ли обращаться в ЭСК? Да. Мы попросим ЭСК посмотреть этот пенальти.

Усиления планируются в ближайшее время. Какие позиции? Лучше к спортивному директору.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:02
При Игнашевиче, Торпедо играло в футбол в ФНЛ. Бородюк тоже хорошо играл в ФНЛ и даже вышел в ПЛ. А по Факелу, вообще выводы делать рано. Ничего особенного в игре этой команды я не вижу. По двум турам сложно делать выводы. Давай посмотрим, что, день грядущий нам готовит. А Торпедо мне очень жаль. Давно симпатизирую этому клубу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:00
Надо двигаться дальше,и больше таких глупых ошибок не допускать!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:55
Добра дружище. ✊️
А например у Факела какой состав ?!?
Дело именно в личности главного тренера. При Игнашевиче , Торпедо играло в футбол. А сейчас вообще непонятно во что . По моему даже сами игроки непонимают во что они пытаются играть.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:08
Привет, Дружище!!!
Игорь, я не уверен, что смена тренера даст положительтные результаты. Состав команды настолько ничтожный и жалкий, что и смена тренера не поможет. Но попробовать можно....
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:59
Торпедо лучше обратиться к руководству клуба и убрать главного тренера Бородюка, а не в ЭСК жаловаться. Невзрачная игра команды никак не изменит и не отразится на выводах ЭСК.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:55
Заговор однако)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:22
Ничего не изменится...
drug01
drug01
вчера в 22:16
Счёт по игре
Capral
Capral
вчера в 22:10
Первый пенальти, конечно не железобетонный. Но с пенальти или без, Торпедо- не команда для ПЛ, это надо признать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:00
В этом туре внутриМКАДных слегка тащили. Не зря они все на вершине, пусть и по разнице мячей...
Futurista
Futurista
вчера в 21:41
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:30
Проиграли вчистую
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