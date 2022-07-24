«Торпедо» обратится в ЭСК по поводу матча с «Динамо»

Президент «Торпедо» Денис Маслов утверждает, что клуб намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию по поводу игры с «Динамо».

Будем ли обращаться в ЭСК? Да. Мы попросим ЭСК посмотреть этот пенальти.

Усиления планируются в ближайшее время. Какие позиции? Лучше к спортивному директору.