«Торпедо» обратится в ЭСК по поводу матча с «Динамо»

Президент «Торпедо» Денис Маслов утверждает, что клуб намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию по поводу игры с «Динамо».
Будем ли обращаться в ЭСК? Да. Мы попросим ЭСК посмотреть этот пенальти.
Усиления планируются в ближайшее время. Какие позиции? Лучше к спортивному директору.
А например у Факела какой состав ?!?
Дело именно в личности главного тренера. При Игнашевиче , Торпедо играло в футбол. А сейчас вообще непонятно во что . По моему даже сами игроки непонимают во что они пытаются играть.
А например у Факела какой состав ?!?
Дело именно в личности главного тренера. При Игнашевиче , Торпедо играло в футбол. А сейчас вообще непонятно во что . По моему даже сами игроки непонимают во что они пытаются играть.
Игорь, я не уверен, что смена тренера даст положительтные результаты. Состав команды настолько ничтожный и жалкий, что и смена тренера не поможет. Но попробовать можно....
Игорь, я не уверен, что смена тренера даст положительтные результаты. Состав команды настолько ничтожный и жалкий, что и смена тренера не поможет. Но попробовать можно....