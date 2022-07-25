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Керк недоволен судейством в матче с «Ростовом»

сегодня, 01:47
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк остался недоволен решениями Алексея Сухого, главного судьи матча второго тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Арбитр во втором тайме удалил полузащитника Алексиса Бека Бека, а затем дал финальный свисток во время атаки железнодорожников.

Результатом, конечно же, недоволен. Считаю, что со стороны арбитров были странные решения. К тому же была красная карточка, которая не облегчила игру. К счастью, Константин Марадишвили в добавленное время сравнял счет.

Финальный свисток во время нашей атаки? Это одно из странных решений, о которых я говорил. Мяч был у нас под контролем, пошла контратака, и прозвучал свисток.

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