Керк недоволен судейством в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Локомотива» остался недоволен решениями Алексея Сухого, главного судьи матча второго тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Арбитр во втором тайме удалил полузащитника Алексиса Бека Бека, а затем дал финальный свисток во время атаки железнодорожников.

Результатом, конечно же, недоволен. Считаю, что со стороны арбитров были странные решения. К тому же была красная карточка, которая не облегчила игру. К счастью, Константин Марадишвили в добавленное время сравнял счет.

Финальный свисток во время нашей атаки? Это одно из странных решений, о которых я говорил. Мяч был у нас под контролем, пошла контратака, и прозвучал свисток.