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Хусаинов назвал ужасным судейство Сухого в матче «Локомотив» — «Ростов»

сегодня, 06:54
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе Алексея Сухого в матче второго тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом», в котором была зафиксирована ничья 2:2. Сухой назначил пенальти в ворота «Ростова» и удалил игрока «Локомотива» Алексиса Бека Бека.

Вопрос больше не по пенальти, а по Сухому. Как ты вообще сюда попал? Это же простейший эпизод. И позиция у него была идеальная. Это как же надо не разбираться в единоборствах, чтобы не определить фол в простейшем игровом эпизоде? Это ужас! За это время можно посмотреть пять пенальти.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 08:22
Узнаем в матче с конями 😉
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:19
Пока в правилах не пропишут, что надо дать закончить атаку по истечении компенсированного времени, такое будет происходить регулярно.
STVA 1
STVA 1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 07:16
Куда повернул там она и будет эта середина
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:59
А в чём ужас? В прошлом туре спартачи бастовали когда безбородов не свистнул как только доп. время закончилось а сегодня осуждают наоборот, где же эта золотая середина.
Гость
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