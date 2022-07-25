Хусаинов назвал ужасным судейство Сухого в матче «Локомотив» — «Ростов»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе Алексея Сухого в матче второго тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом», в котором была зафиксирована ничья 2:2. Сухой назначил пенальти в ворота «Ростова» и удалил игрока «Локомотива» Алексиса Бека Бека.

Вопрос больше не по пенальти, а по Сухому. Как ты вообще сюда попал? Это же простейший эпизод. И позиция у него была идеальная. Это как же надо не разбираться в единоборствах, чтобы не определить фол в простейшем игровом эпизоде? Это ужас! За это время можно посмотреть пять пенальти.