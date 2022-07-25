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Радимов: «Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с „Зенитом“»

сегодня, 17:27

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов полагает, что ЦСКА смог бы навязать конкуренцию «сине-бело-голубым» в чемпионате России.

Конечно, рановато говорить про то, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Прошло всего два тура, всё может измениться сто раз, впереди ещё 28 туров. Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом». Не будет стабилен — ничего у них не получится.

Ранее точку зрения по данному поводу высказал бывший игрок клуба из Санкт-Петербурга Алексей Игонин.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:40
Мечтают. Разве можно за это журить?
pomor45
pomor45 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 21:38
Главная беда армейцев в том, что они не армейцы.
pomor45
pomor45 ответ hjlzuf (раскрыть)
сегодня в 21:37
Точнее сказать удачно, но Урал пока никакой от слова совсем, а Сочи подарили матч своему бывшему наставнику, который некоторым их них прочит переход к себе. Пока игры, по которой можно судить о состоянии ЦСКА, не было. Тактика игры - Федотовская, но сопротивления ей пока не видели. Товарняки в Пари Матч не в счёт.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:04
Главная беда армейцев - это отсутствие игроков, которые могли бы выходить на поле и равноценно заменить основу. Трудно представить , что будет с командой ,если кто то из лидеров получит травму. Усиления просто необходимы во всех линиях , иначе будет очень сложно бороться даже за второе место. Молодежь - это хорошо, но ей свойственна нестабильность. Нужно время для того , чтоб пацаны заматерели. Так что работы у руководства и тренерского штаба непочатый край.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 19:29
ЦСКА начал хорошо, так что вполне возможно что он составит конкуренцию Зениту.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:25
Если судьи будут стабильны не поборется)...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:21
Ждём усиления в нападении и в защите, без этого о конкуренции говорить глупо, любая травма ( а они будут) может поставить крест на всех амбициях.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:07
Пока много всяких если.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:44
Смотрят на таблицу и строят из себя экспертов...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:32
Слишком много если! Нужна более длинная и качественная скамейка , которой Коняшки увы не располагают! А по игре думаю они ни в чем не уступают а думаю и превосходят на данный момент!
Гость
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