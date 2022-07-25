Радимов: «Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с „Зенитом“»

Бывший футболист «Зенита» полагает, что ЦСКА смог бы навязать конкуренцию «сине-бело-голубым» в чемпионате России.

Конечно, рановато говорить про то, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Прошло всего два тура, всё может измениться сто раз, впереди ещё 28 туров. Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом». Не будет стабилен — ничего у них не получится.