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Селюк: «С отъездом иностранцев конкуренция уменьшилась, уровень РПЛ падает»

сегодня, 19:12

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о текущем уровне РПЛ.

С отъездом иностранцев конкуренция уменьшилась, уровень РПЛ падает. Сейчас в основном все команды комплектуются российскими футболистами. А это в подавляющем большинстве серая масса. Ведь никого из наших футболистов давно не приглашают в зарубежные клубы. Это же не случайно.

Когда нет конкуренции, или конкуренция ослабляется, начинается деградация. А сейчас конкуренция ослабла в связи с большим отъездом легионеров, и мы видим круговорот российских футболистов из клуба в клуб.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:22
А чья вина?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:35
Селюк:
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 20:56
Возить уже некому.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:15
На открытие не тянет)
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 20:10
В Советском Союзе без легионеров как-то успешно справлялись. Стало быть, дело не в легионерах, а в системе.
neukomm
neukomm
сегодня в 19:59
Я чет не понял, все же продвигали тему ужесточения лимита, где на поле будет только 3 иностранца. Вот - держите, ровно так, как хотели. Как не нравится? Как уровень упал?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:38
Твой шанс.Гони неприхотливых негров.
cska1948
cska1948
сегодня в 19:38
Может отъезд иностранцев сподвигнет наши клубы более серьёзно относится к воспитанию собственных кадров.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:21
Не только, еще Борюсик закончил карьеру. Он же раз в квартал регулярно давал интервью о том, какой Борюсик скрытый бриллиант и как повезло "Локо" с ним.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:14, ред.
А этот рабовладелец всё за своих легионеров переживает . Возить уже некому !)
Селюк видимо историю футбола в нашей стране забыл. Яшины и Стрельцовы и т.д становились без конкуренции легионеров, лучшими среди мировой элиты.
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