Селюк: «С отъездом иностранцев конкуренция уменьшилась, уровень РПЛ падает»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о текущем уровне РПЛ.
С отъездом иностранцев конкуренция уменьшилась, уровень РПЛ падает. Сейчас в основном все команды комплектуются российскими футболистами. А это в подавляющем большинстве серая масса. Ведь никого из наших футболистов давно не приглашают в зарубежные клубы. Это же не случайно.
Когда нет конкуренции, или конкуренция ослабляется, начинается деградация. А сейчас конкуренция ослабла в связи с большим отъездом легионеров, и мы видим круговорот российских футболистов из клуба в клуб.
Селюк видимо историю футбола в нашей стране забыл. Яшины и Стрельцовы и т.д становились без конкуренции легионеров, лучшими среди мировой элиты.
Селюк видимо историю футбола в нашей стране забыл. Яшины и Стрельцовы и т.д становились без конкуренции легионеров, лучшими среди мировой элиты.