Селюк: «С отъездом иностранцев конкуренция уменьшилась, уровень РПЛ падает»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о текущем уровне РПЛ .

С отъездом иностранцев конкуренция уменьшилась, уровень РПЛ падает. Сейчас в основном все команды комплектуются российскими футболистами. А это в подавляющем большинстве серая масса. Ведь никого из наших футболистов давно не приглашают в зарубежные клубы. Это же не случайно.

Когда нет конкуренции, или конкуренция ослабляется, начинается деградация. А сейчас конкуренция ослабла в связи с большим отъездом легионеров, и мы видим круговорот российских футболистов из клуба в клуб.