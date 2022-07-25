Игонин: «На дистанции важна скамейка с конкурентоспособными игроками»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о том, сможет ли ЦСКА составить конкуренцию клубу из Санкт-Петербурга в РПЛ.
Если мы говорим про конкуренцию с «Зенитом», то надо дождаться очной встречи и посмотреть, как ЦСКА будет выглядеть против «Зенита». Возможно, эта встреча немного прояснит ситуацию. Во многих командах происходят изменения, в том числе и в связи с отъездом легионеров. Поэтому оценить состояние команды, на каком уровне она находится, пока очень сложно. Даже про «Крылья Советов» говорили, что «Зениту» с ними будет очень сложно играть, особенно против той тактики. Но по итогу мы увидели разгром самарцев.
У ЦСКА вроде налаживаются дела, но опять же, есть ли у них возможность, получится ли усилиться по ходу сезона — это тоже немаловажно. Ведь, помимо всего прочего, на дистанции важна скамейка с конкурентоспособными игроками. Мало команд, у которых с этим всё в порядке.
По теме также высказался экс-футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев.