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Игонин: «На дистанции важна скамейка с конкурентоспособными игроками»

сегодня, 17:01

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о том, сможет ли ЦСКА составить конкуренцию клубу из Санкт-Петербурга в РПЛ.

Если мы говорим про конкуренцию с «Зенитом», то надо дождаться очной встречи и посмотреть, как ЦСКА будет выглядеть против «Зенита». Возможно, эта встреча немного прояснит ситуацию. Во многих командах происходят изменения, в том числе и в связи с отъездом легионеров. Поэтому оценить состояние команды, на каком уровне она находится, пока очень сложно. Даже про «Крылья Советов» говорили, что «Зениту» с ними будет очень сложно играть, особенно против той тактики. Но по итогу мы увидели разгром самарцев.

У ЦСКА вроде налаживаются дела, но опять же, есть ли у них возможность, получится ли усилиться по ходу сезона — это тоже немаловажно. Ведь, помимо всего прочего, на дистанции важна скамейка с конкурентоспособными игроками. Мало команд, у которых с этим всё в порядке.

По теме также высказался экс-футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:27
Конкурентоспособные должны тоже играть, а не трусы протирать
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:14
Прав А. Игонин, у ЦСКА короткая пока скамейка. Тревожно, нужны срочные усиления в нападении и защите. Ждём новых игроков.
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