Игонин: «На дистанции важна скамейка с конкурентоспособными игроками»

Бывший игрок «Зенита» высказался о том, сможет ли ЦСКА составить конкуренцию клубу из Санкт-Петербурга в РПЛ .

Если мы говорим про конкуренцию с «Зенитом», то надо дождаться очной встречи и посмотреть, как ЦСКА будет выглядеть против «Зенита». Возможно, эта встреча немного прояснит ситуацию. Во многих командах происходят изменения, в том числе и в связи с отъездом легионеров. Поэтому оценить состояние команды, на каком уровне она находится, пока очень сложно. Даже про «Крылья Советов» говорили, что «Зениту» с ними будет очень сложно играть, особенно против той тактики. Но по итогу мы увидели разгром самарцев.