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Быстров – о вратарях «Зенита»: «Меня поставь в ворота – буду не хуже»

сегодня, 06:56

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров недоволен уровнем действующих голкиперов петербургской команды.

В принципе, в большинстве матчей меня поставь в ворота «Зенита», и я буду не хуже.

На данным момент основным вратарём «Зенита» является Даниил Одоевский, он отыграл во всех трёх матчах этого сезона. Запасные — Михаил Кержаков и бразилец Иван.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:30
Имея неплохой бюджет - не разжиться своим Сафоновым или Акинфеевым - не серьёзно....

Как мы знаем "Хороший кипер - полкоманды"....
Я считаю что последний финал ЛЧ выиграл именно Куртуа...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:03
Аллё, Зенит?
Это Володька! Вам шикарный воротчик не нужен?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 07:12
Унизил вратарей Зенита
Гость
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