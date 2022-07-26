Быстров – о вратарях «Зенита»: «Меня поставь в ворота – буду не хуже»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров недоволен уровнем действующих голкиперов петербургской команды.
В принципе, в большинстве матчей меня поставь в ворота «Зенита», и я буду не хуже.
На данным момент основным вратарём «Зенита» является Даниил Одоевский, он отыграл во всех трёх матчах этого сезона. Запасные — Михаил Кержаков и бразилец Иван.
Как мы знаем "Хороший кипер - полкоманды"....
Я считаю что последний финал ЛЧ выиграл именно Куртуа...
Как мы знаем "Хороший кипер - полкоманды"....
Я считаю что последний финал ЛЧ выиграл именно Куртуа...
Это Володька! Вам шикарный воротчик не нужен?
Это Володька! Вам шикарный воротчик не нужен?