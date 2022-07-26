Быстров – о вратарях «Зенита»: «Меня поставь в ворота – буду не хуже»

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сегодня, 06:56

Экс-футболист «Зенита» недоволен уровнем действующих голкиперов петербургской команды.

В принципе, в большинстве матчей меня поставь в ворота «Зенита», и я буду не хуже.

На данным момент основным вратарём «Зенита» является Даниил Одоевский, он отыграл во всех трёх матчах этого сезона. Запасные — Михаил Кержаков и бразилец Иван.