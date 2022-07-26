Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гаранин: «На данный момент Нобоа рано выходить в стартовом составе „Сочи“»

сегодня, 02:39

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин объяснил, почему лидер команды Кристиан Нобоа не выходит в стартовом составе.

Кристиан еще немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче. Имея Ибрагима Цаллагова и Виктора Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств.

И прекрасно отдаем себе отчет, что футбол состоит не только из борьбы, но и из креативных моментов. Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте. И не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях.

Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть.

Все новости
Аршавин надеется, что «Шахтер» выиграет дело у ФИФА по легионерам
Сегодня, 02:57
Кассьерра: «Я видел перестрелки. На моих глазах гибли люди»
Сегодня, 01:22
Кечинов высказался о легионерах в чемпионате России
Сегодня, 00:23
Абаев: «Акинфеев лучший в России, у него есть мотивация играть дальше»
Сегодня, 00:18
Колосков: «Из Мостового тренер не получится. У него нет призвания к этому»
Вчера, 23:26
Шунин высказался об уходе Варелы из «Динамо»
Вчера, 22:55
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:35
Возраст тоже наверняка сказывается.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:43
Зачем это объясняет?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 