Гаранин: «На данный момент Нобоа рано выходить в стартовом составе „Сочи“»

Старший тренер «Сочи» объяснил, почему лидер команды не выходит в стартовом составе.

Кристиан еще немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче. Имея Ибрагима Цаллагова и Виктора Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств.

И прекрасно отдаем себе отчет, что футбол состоит не только из борьбы, но и из креативных моментов. Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте. И не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях.

Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть.