Кечинов высказался о легионерах в чемпионате России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, в каком случае переход иностранного футболиста в РПЛ можно назвать целесообразным.

Я всегда говорил и буду говорить, что легионеры, которых покупают наши клубы, должны быть сильнее российских футболистов. Только в этом случае нужно приобретать их. И не имеет значения, откуда они — из Сербии или из Южной Америки. Карраскаль, Промес, Медина, зенитовские бразильцы — вот они в порядке, они сильнее российских футболистов. Если такие легионеры будут приезжать, то да. А если будут приезжать иностранцы, которые ничем не сильнее наших ребят, то какой смысл в их покупке? В этом случае надо доверять российским футболистам и тренерам.