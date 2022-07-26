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Кечинов высказался о легионерах в чемпионате России

сегодня, 00:23

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, в каком случае переход иностранного футболиста в РПЛ можно назвать целесообразным.

Я всегда говорил и буду говорить, что легионеры, которых покупают наши клубы, должны быть сильнее российских футболистов. Только в этом случае нужно приобретать их. И не имеет значения, откуда они — из Сербии или из Южной Америки. Карраскаль, Промес, Медина, зенитовские бразильцы — вот они в порядке, они сильнее российских футболистов. Если такие легионеры будут приезжать, то да. А если будут приезжать иностранцы, которые ничем не сильнее наших ребят, то какой смысл в их покупке? В этом случае надо доверять российским футболистам и тренерам.

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протон
протон
сегодня в 00:26
Очевидная мысль. Странно, если кто-то этого не понимает
Гость
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