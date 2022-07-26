Аршавин надеется, что «Шахтер» выиграет дело у ФИФА по легионерам

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сегодня, 02:57

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» высказал мнение о решение Международной федерации футбола ( ФИФА ) разрешить легионерам приостанавливать действие контрактов с российскими и украинскими клубами до 30 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что донецкий «Шахтер» подал жалобу в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) с требованием возместить 50 млн евро, которые клуб мог бы заработать на продаже игроков, а также отменить решение ФИФА .