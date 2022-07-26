Аршавин надеется, что «Шахтер» выиграет дело у ФИФА по легионерам

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение о решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить легионерам приостанавливать действие контрактов с российскими и украинскими клубами до 30 июня 2023 года.
Ранее стало известно, что донецкий «Шахтер» подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием возместить 50 млн евро, которые клуб мог бы заработать на продаже игроков, а также отменить решение ФИФА.
То, как действует ФИФА, приведет к хаосу в футболе. Хочу, чтобы «Шахтер» выиграл дело, они недовольны. Если ФИФА признает неправоту и закрепит права «Шахтера», это станет прецедентом и автоматом, пока мы являемся членами ФИФА, будет распространяться на российские клубы, благодаря чему мы выиграем.