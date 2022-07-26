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Аршавин надеется, что «Шахтер» выиграет дело у ФИФА по легионерам

сегодня, 02:57

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение о решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить легионерам приостанавливать действие контрактов с российскими и украинскими клубами до 30 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что донецкий «Шахтер» подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием возместить 50 млн евро, которые клуб мог бы заработать на продаже игроков, а также отменить решение ФИФА.

То, как действует ФИФА, приведет к хаосу в футболе. Хочу, чтобы «Шахтер» выиграл дело, они недовольны. Если ФИФА признает неправоту и закрепит права «Шахтера», это станет прецедентом и автоматом, пока мы являемся членами ФИФА, будет распространяться на российские клубы, благодаря чему мы выиграем.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 03:45
Шансов - мизер.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 03:43
Думаю не получится
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:36
Посмотрим , что получится.
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