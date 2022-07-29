Гендир «Факела» объяснил, почему клуб продаёт абонементы за 1670 рублей

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе объяснил, почему клуб установил рекордно низкую цену на абонементы в 1670 рублей – в эту стоимость входят восемь домашних игр первой части сезона.

Каждый болельщик должен иметь условия, соответствующие цене билета. Мы понимаем, что большой ажиотаж, болельщиков много, но сейчас в стране не лучшая экономическая ситуация, а наш стадион не строили под чемпионат мира, чтобы на нём были все комфортные условия и множество различных услуг. Поэтому мы были не вправе сильно поднимать цены, хотя понимали, что из-за такого решения много недополучим. Но для нас в приоритете болельщики и их возможности.

Я не альтруист в этом отношении, а прекрасно понимаю: будь у нас прекрасная новая арена со всеми возможностями, естественно, стоимость билетов была бы другая. Если бы мы играли на другом стадионе и продавали абонементы по такой цене, можно было бы сказать, что я немного сошёл с ума. А так это не столько благородно, сколько справедливо.