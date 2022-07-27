Фанаты «Атлетико» вывесили баннер в знак протеста подписания Роналду

Болельщики «Атлетико» во время сегодняшнего товарищеского матча клуба вывесили баннер в знак протеста с возможным подписанием нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который долгое время выступал за «Реал» — главного соперника «матрасников».
«CR7 NOT WELCOME», — гласит надпись на баннере.
Ему платят космические деньги на старости лет, что он выделывается? Все официально от него отказались, это даже унизительно как то. Закрыл бы уже эту тему объявив, что остаётся в Мю. Типа остаюсь из любви к красным дьяволам)
Ему платят космические деньги на старости лет, что он выделывается? Все официально от него отказались, это даже унизительно как то. Закрыл бы уже эту тему объявив, что остаётся в Мю. Типа остаюсь из любви к красным дьяволам)