Фанаты «Атлетико» вывесили баннер в знак протеста подписания Роналду

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сегодня, 21:06

Болельщики «Атлетико» во время сегодняшнего товарищеского матча клуба вывесили баннер в знак протеста с возможным подписанием нападающего «Манчестер Юнайтед» , который долгое время выступал за «Реал» — главного соперника «матрасников».

«CR7 NOT WELCOME», — гласит надпись на баннере.