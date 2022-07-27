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Фанаты «Атлетико» вывесили баннер в знак протеста подписания Роналду

сегодня, 21:06

Болельщики «Атлетико» во время сегодняшнего товарищеского матча клуба вывесили баннер в знак протеста с возможным подписанием нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который долгое время выступал за «Реал» — главного соперника «матрасников».

«CR7 NOT WELCOME», — гласит надпись на баннере.

Фанаты «Атлетико» вывесили баннер в знак протеста подписания Роналду

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:19
Интересно, что будут делать СМИ, когда Криштиану Роналду и Жюль Кунде определятся с будущими клубами?! О чем же они будут писать? Начнётся новая сага про Неймара Жуниора, Тимо Вернера, Марко Асенсио или же Харри Кейна? А может про тренерскую деятельность супер Зинедина Зидана? Кстати, про ЗиЗу что-то молчат в последнее время. Как-то странно... Ах, как я жду матч за Суперкубок УЕФА и начало нового сезона.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 21:48
Он походу остаётся)
Ему платят космические деньги на старости лет, что он выделывается? Все официально от него отказались, это даже унизительно как то. Закрыл бы уже эту тему объявив, что остаётся в Мю. Типа остаюсь из любви к красным дьяволам)
David Young
David Young ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 21:33
Не могу сказать что согласен с этим, но это не из нелепых или очевиднейших ошибок.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 21:32
Да он и не хочет, блин.
David Young
David Young ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 21:32
Возможно чтобы большему количеству людей об этом стало известно, в век информации использование английского языка, являющегося самым популярным в мире в плане количества владеющих им, чаще всего бывает наилучшим выбором для того чтобы для как можно большего количество людей дошла та или иная информация.
Elliada
Elliada ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 21:31
Правильно написали. А вообще, какая разница. Главное смысл правильно передали
Elliada
Elliada
сегодня в 21:30
Балласт - нежелательная персона в футболе №1.
David Young
David Young
сегодня в 21:30
Пропустили is перед not и в конце последнего слова букву D.
Знатог
Знатог
сегодня в 21:28
Почему по английски?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:24
Да успокойтесь, никто к вам не придёт. Пора уже и руководству объяснить болельщикам эту ситуацию.
Гость
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