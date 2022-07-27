Главные кошельки английского футбола. Двое из «Челси» и лидер из «КПР»

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сегодня, 10:21

Некоторые имена могут удивить.

Все знают, что в футболе вращаются огромные деньги. А в английском футболе их просто неприлично много. Даже середняки и аутсайдеры Премьер-Лиги – да что там! – и представители Чемпионшипа могут зачастую себе позволить траты, которые не снились весьма приличным клубам из других топовых чемпионатов.

А где раскрываются и четко сортируются по рейтингу самые богатые люди планеты? Верно, в журнале Forbes. Поэтому давайте посмотрим на представителей рейтинга Forbes, которые имеют долю в английских клубах. Сразу стоит предупредить, что рейтинг может показаться не самым обычным. В том числе потому, что там не будет владельцев «Манчестер Сити» и недавно ставшего саудовским «Ньюкасла», которые представляют собой целые правительства, кланы, семьи, фонды, а не конкретную персону. Поэтому мы часто слышим о конкретных цифрах и богатствах какого-нибудь европейского или американского бизнесмена, но почти никогда ничего точного о представителях весьма богатых правящих семейств арабского мира.

10. Го Гуанчан («Вулверхэмптон», 3,5 млрд фунтов)

Как вокруг любого китайского богача около Гуанчана много тайн и слухов. Он даже несколько лет назад пропадал. Но благополучно вернулся. А созданный им конгломерат Fosun приобрел «Вулверхэмптон» в 2016 году. Поддержка 55-летнего шанхайского предпринимателя помогла «волкам» закрепиться в элите. Сам Гуанчан, который в университете изучал философию, сравнивает себя с Уорреном Баффетом.

9. Тодд Боэли («Челси», 3,6 млрд фунтов)

Было немало вариантов, кто же подхватит знамя Романа Абрамовича и завершит его эпоху в «Челси» в этом году. Боэли оказался таким человеком. Его консорциум поглотил «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов. 48-летний американец также владеет долями в бейсбольном «Лос-Анджелес Доджерс» и баскетбольном «Лос-Анджелес Лейкерс».

8. Хансйорг Висс («Челси», 4 млрд фунтов)

Применительно к новому руководству «Челси» чаще говорят о Боэли, однако есть там персонаж и побогаче, но предпочитающий больше находиться в тени. 86-летний швейцарский бизнесмен Висс тоже вошел в совет директоров «синих». Forbes описывает его как одного из самых больших филантропов в мире. Сумма его благотворительных вложений к 2028 году должна достичь 1 миллиарда долларов.

7. Даниэль Кретинский («Вест Хэм», 4,1 млрд фунтов)

47-летний чех больше известен даже не как бизнесмен, а в качестве очень крутого юриста, что позволило ему сколотить состояние. Он относительно давно является совладельцем и президентом пражской «Спарты», а в ноябре 2021 года купил 27 процентов акций «Вест Хэма». Да еще и договорился об опционе по покупке клуба в будущем. Кстати, «молотобойцы» не единственный его проект в Англии. Он также владеет 10-процентной долей в «Сейнсбери».

5-6. Джош Харрис («Кристал Пэлас», 4,3 млрд фунтов)

Выпускник Гарвардской школы бизнеса оказался настоящим фанатиком спорта. Он еще в колледже занимался борьбой, до сих пор участвует в турнирах по триатлону и марафону. В «Кристал Пэлас» он инвестировал в 2017 году вместе с Дэвидом Блитцером. И логично, что это не единственный его спортивный актив. В его портфель также поместились баскетбольная «Филадельфия» и хоккейный «Нью-Джерси Дэвилз».

5-6. Джо Льюис («Тоттенхэм», 4,3 млрд фунтов)

У всех в плане управления «Тоттенхэм» ассоциируется в первую очередь с бессменным Дэниелом Леви, который крови попил многим, с кем вел переговоры. Но Леви «всего лишь» управляющий директор корпорации 85-летнего Льюиса, который приобрел контрольный пакет акций «Тоттенхэма» у Алана Шугара еще в 2001 году. Уроженец Восточного Лондона разбогател в качестве валютного трейдера, а теперь имеет бизнес в сфере недвижимости.

4. Нассеф Савирис («Астон Вилла», 5,8 млрд фунтов)

Любопытно, что Савирис возглавляет список самых богатых арабов по версии Forbes. (Где-то в Катаре, ОАЭ , Саудовской Аравии несколько семей ухмыльнулись). Он египтянин и делит «Астон Виллу» с американским бизнесменом Уэсом Иденсом. 61-летний бизнесмен входит в самый богатый клан Египта, имеет долю в компании, которая вложилась в «Нью-Йорк Никс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и Adidas.

3. Шахид Хан («Фулхэм», 5,9 млрд фунтов)

Свой спортивный бизнес 71-летний пакистано-американский бизнесмен начал как и многие в этом списке из Америки. В 2011 году он приобрел команду НФЛ «Джексонвилл Ягуарз». А спустя пару лет купил и «Фулхэм» у Мохамеда Аль-Файеда. Хан перебрался в США в 16 лет, закончил Университет Иллинойса со степенью в области промышленного машиностроения, а свое состояние сколотил в автомобильной промышленности.

2. Стэн Кронке («Арсенал», 8,8 млрд фунтов)

Один из самых известных и ненавидимых «персонифицированных» владельцев английских клубов. Его многие фанаты считают слишком жадным – в развитие «канониров» он якобы вкладывает очень мало, несмотря на свое состояние. С «Арсеналом» отношения его связывают с 2007 года, а полный контроль над клубом Кронке получил в 2018 году. 74-летний бизнесмен в сфере недвижимости также имеет большой пакет спортивных активов. Помимо «Арсенала» это «Колорадо Рэпидс» из МЛС , хоккейный «Колорадо Эвеланш», баскетбольный «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Рэмс» из НФЛ.

1. Лакшми Миттал (« КПР », 13 млрд фунтов)