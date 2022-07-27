Wildberries будет поставлять форму «Спартаку» с сезона 2023/24

1658913491

сегодня, 12:18

Фирма Wildberries будет заниматься поставками формы для всех команд «Спартака» с сезона 2023/24.

Компания поможет московскому клубу с поставками экипировки того бренда, с которым «красно-белые» будут сотрудничать. Срок соглашения рассчитан на 3 года. Коммерческий директор клуба Рустам Махмутов дал комментарий по данному поводу: