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Wildberries будет поставлять форму «Спартаку» с сезона 2023/24

сегодня, 12:18

Фирма Wildberries будет заниматься поставками формы для всех команд «Спартака» с сезона 2023/24.

Компания поможет московскому клубу с поставками экипировки того бренда, с которым «красно-белые» будут сотрудничать. Срок соглашения рассчитан на 3 года. Коммерческий директор клуба Рустам Махмутов дал комментарий по данному поводу:

Уверены, что наше сотрудничество будет полезным и плодотворным. Мы очень рады, что столь крупная онлайн-платформа поддерживает «Спартак». Ожидаем взаимовыгодного партнерства. Отмечу, что логотип Wildberries появится на форме клуба начиная с сезона-2023/2024.

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Все комментарии
8h7agegc9g4t
8h7agegc9g4t
сегодня в 12:50
Зарема с подружкой договорилась,Wildberries появится на форме клуба начиная с сезона-2023/2024.в ФНЛ с обновлённой формой.
Mi6
Mi6
сегодня в 12:49
Не поможет им ничего уже...))
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:46
Если продолжать оперировать этой логикой, то Локомотиву форму должен поставлять Черкизовский рынок)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 12:40
Ну хоть не EBAY или Ali Express)
дурман
дурман
сегодня в 12:38
Великая держава🤣
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 12:37
Не всё ли равно в какой форме проигрывать. Разве что красиво проигрывать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:20
Теперь точно попрёт...
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