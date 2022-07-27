Wildberries будет поставлять форму «Спартаку» с сезона 2023/24

Фирма Wildberries будет заниматься поставками формы для всех команд «Спартака» с сезона 2023/24.
Компания поможет московскому клубу с поставками экипировки того бренда, с которым «красно-белые» будут сотрудничать. Срок соглашения рассчитан на 3 года. Коммерческий директор клуба Рустам Махмутов дал комментарий по данному поводу:
Уверены, что наше сотрудничество будет полезным и плодотворным. Мы очень рады, что столь крупная онлайн-платформа поддерживает «Спартак». Ожидаем взаимовыгодного партнерства. Отмечу, что логотип Wildberries появится на форме клуба начиная с сезона-2023/2024.