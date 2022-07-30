Абаскаль объяснил, почему закончил карьеру игрока в 19 лет

Главный тренер «Спартака» рассказал о своей карьере игрока.

Я был нападающим. И не очень хорошим. Хотя забивал много, потому что в академии «Барселоны» моими партнерами были Жорди Альба, Джованни дос Сантос, Яго Фальке. После их передач оставалось только подставлять ногу.

После Барселоны я вернулся в родную Севилью, и мне стало сложно находить в себе мотивацию, чтобы продолжать. Во-первых, мне не нравился собственный уровень. Во-вторых, сложно было присмириться с тем, что после «Барсы» я оказался в футбольной среде, которая объективно была намного слабее.

Не жалею ли я, что бросил карьеру игрока в 19 лет? Нет. Хотя принять это решение было сложно. Я из спортивной семьи. Папа у меня — профессиональный регбист, брат — гандболист. И от меня тоже ждали многого, особенно когда в 13 лет я попал в «Ла Масию» — академию «Барсы». Поэтому, когда вернулся домой, ловил на себе разочарованные взгляды. К счастью, это продолжалось недолго, потому что вскоре я четко определился с тем, чем хочу заниматься. В девятнадцать я решил начать путь тренера.

Играю ли я сейчас в футбол? Очень редко. Последний раз — в Тарасовке, когда мы играли тренерским штабом против персонала команды. Я оформил хет-трик. Кто был вратарём соперника? Водитель автобуса. Но об этом лучше не пишите!