Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Абаскаль: «Жалобы на судейство — пустая трата времени»

сегодня, 11:01

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как относится к работе судей.

Я с уважением отношусь к работе судей. Задача команд — набирать очки, а арбитров — верно оценивать все эпизоды на поле. Все мы можем ошибаться, но важно прогрессировать и расти. Когда я работал в Греции, там на принципиальные матчи часто приглашали иностранных судей. Но мне кажется, что правильнее доверять своим арбитрам. Только так они смогут совершенствоваться. Что же касается жалоб на судейство, то лично я считаю это пустой тратой времени. Разумеется, клуб должен вести диалог с федерацией на эту тему, ведь нужно понимать, как сегодня трактуются те или иные эпизоды.

Но тренеру или игрокам говорить об этом после матчей, на мой взгляд, бесполезно. Эту энергию правильнее тратить на то, чтобы лучше играть и не зависеть в итоге от судейских решений.

Все новости
Петржела: «Команда Семака на две головы выше ЦСКА»
Сегодня, 11:32
Абаскаль объяснил, почему закончил карьеру игрока в 19 лет
Сегодня, 11:17
Абаскаль оценил старт своей работы в России
Сегодня, 10:54
Малосолов: «Посещаемость матчей РПЛ – это уже давно кричащий сигнал»
Сегодня, 10:37
Баженов рассказал, на каком месте «Спартак» закончит сезон РПЛ 2022/23
Сегодня, 10:18
«Для нас это своего рода Класико». Малком о матче «Зенита» с «Локомотивом»
Вчера, 19:08
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:06
Скажи это Зареме, она в Спартаке главная...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 