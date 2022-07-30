Малосолов: «Посещаемость матчей РПЛ – это уже давно кричащий сигнал»

Учредитель Всероссийского объединения болельщиков Андрей Малосолов отреагировал на новость о том, что первый матч в истории РПЛ с использованием Fan ID посетили 2 тысячи человек.
Посещаемость матчей РПЛ – это уже давно кричащий сигнал. В доковидном 2019 году на матчи первого тура пришли 183 тысячи болельщиков. А сейчас, когда нет никаких ограничений, игры первого тура собрали всего 62 тысячи. На мой взгляд, тогда уже надо было бить в колокола. Мне кажется, что посещаемость матча «Урал» – «Краснодар» и гнетущая и молчаливая атмосфера на этой игре доказывают полный провал всей этой системы.
Закон о Fan ID был настолько безобразно подготовлен и настолько безобразно принимался, что он настолько же безобразно вводится в действие. Не на всех стадионах сразу. Это просто классика некомпетентности во всем.
А тогда меня восемнадцатилетнего мальчишку папа водил заниматься в бассейн "Нептун", что находится возле ЛДС.
И вот однажды, в тёплый сентябрьский день, мы пришли на плавание, а бассейн оказался закрыт и папа предложил сходить на хоккей, как раз в тот день Сибирь играла домашний матч.
Та игра открыла для меня мир командных видов спорта. В последствии я посетил множество как футбольных, так и хоккейных матчей и привёл на стадион не одного человека. Кто-то из них становился болельщиком, кто-то нет, но многие попадали на свою первую игру случайно, как и я.
С введением Fan ID такие люди просто перестанут попадать на стадион, и в дальнейшем это ещё больше будет ударять по популярности футбола.
А тогда меня восемнадцатилетнего мальчишку папа водил заниматься в бассейн "Нептун", что находится возле ЛДС.
И вот однажды, в тёплый сентябрьский день, мы пришли на плавание, а бассейн оказался закрыт и папа предложил сходить на хоккей, как раз в тот день Сибирь играла домашний матч.
Та игра открыла для меня мир командных видов спорта. В последствии я посетил множество как футбольных, так и хоккейных матчей и привёл на стадион не одного человека. Кто-то из них становился болельщиком, кто-то нет, но многие попадали на свою первую игру случайно, как и я.
С введением Fan ID такие люди просто перестанут попадать на стадион, и в дальнейшем это ещё больше будет ударять по популярности футбола.