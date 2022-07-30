Малосолов: «Посещаемость матчей РПЛ – это уже давно кричащий сигнал»

Учредитель Всероссийского объединения болельщиков Андрей Малосолов отреагировал на новость о том, что первый матч в истории РПЛ с использованием Fan ID посетили 2 тысячи человек.

Посещаемость матчей РПЛ – это уже давно кричащий сигнал. В доковидном 2019 году на матчи первого тура пришли 183 тысячи болельщиков. А сейчас, когда нет никаких ограничений, игры первого тура собрали всего 62 тысячи. На мой взгляд, тогда уже надо было бить в колокола. Мне кажется, что посещаемость матча «Урал» – «Краснодар» и гнетущая и молчаливая атмосфера на этой игре доказывают полный провал всей этой системы.

Закон о Fan ID был настолько безобразно подготовлен и настолько безобразно принимался, что он настолько же безобразно вводится в действие. Не на всех стадионах сразу. Это просто классика некомпетентности во всем.