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Малосолов: «Посещаемость матчей РПЛ – это уже давно кричащий сигнал»

сегодня, 10:37
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Учредитель Всероссийского объединения болельщиков Андрей Малосолов отреагировал на новость о том, что первый матч в истории РПЛ с использованием Fan ID посетили 2 тысячи человек.

Посещаемость матчей РПЛ – это уже давно кричащий сигнал. В доковидном 2019 году на матчи первого тура пришли 183 тысячи болельщиков. А сейчас, когда нет никаких ограничений, игры первого тура собрали всего 62 тысячи. На мой взгляд, тогда уже надо было бить в колокола. Мне кажется, что посещаемость матча «Урал» – «Краснодар» и гнетущая и молчаливая атмосфера на этой игре доказывают полный провал всей этой системы.

Закон о Fan ID был настолько безобразно подготовлен и настолько безобразно принимался, что он настолько же безобразно вводится в действие. Не на всех стадионах сразу. Это просто классика некомпетентности во всем.

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Все комментарии
em3r3rrsfbw5
em3r3rrsfbw5 ответ cyf7k63hk95n (раскрыть)
сегодня в 13:24, ред.
Я чудовищно опечатался, конечно восьмилетнего, а не восемнадцатилетнего)))
Давид, я знаю, что лучшие комментарии не редактируются, но пожалуйста исправьте. Сработала автозамена, а я пропустил)))
cyf7k63hk95n
cyf7k63hk95n
сегодня в 13:10, ред.
Каждый раз читая об Fan ID (а особенно после попытки его оформить), я вспоминаю как сам впервые попал на стадион, и пусть это был хоккей, а не футбол - сейчас я одинаково люблю обе эти игры.

А тогда меня восемнадцатилетнего мальчишку папа водил заниматься в бассейн "Нептун", что находится возле ЛДС.

И вот однажды, в тёплый сентябрьский день, мы пришли на плавание, а бассейн оказался закрыт и папа предложил сходить на хоккей, как раз в тот день Сибирь играла домашний матч.

Та игра открыла для меня мир командных видов спорта. В последствии я посетил множество как футбольных, так и хоккейных матчей и привёл на стадион не одного человека. Кто-то из них становился болельщиком, кто-то нет, но многие попадали на свою первую игру случайно, как и я.

С введением Fan ID такие люди просто перестанут попадать на стадион, и в дальнейшем это ещё больше будет ударять по популярности футбола.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:11
Такова власть...
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