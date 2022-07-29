Пономарёв: «Легионеры ЦСКА сильнее, чем у „Зенита“»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что москвичи способны стать чемпионами России в этом сезоне.
Теперь ЦСКА способен конкурировать за первое место, команда практически укомплектована. Еще бы нападающего приобрести, поскольку Чалов и Заболотный — это не уровень ЦСКА.
Чьи легионеры сильнее: ЦСКА или «Зенита»? Смею предположить, что ЦСКА! У нас отличные ребята-иностранцы — Медина, Карраскаль, теперь добавились новобранцы, и, вероятно, будут еще покупки. «Зенит» понёс потери, а мы приобрели!