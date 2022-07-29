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Пономарёв: «Легионеры ЦСКА сильнее, чем у „Зенита“»

сегодня, 17:40

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что москвичи способны стать чемпионами России в этом сезоне.

Теперь ЦСКА способен конкурировать за первое место, команда практически укомплектована. Еще бы нападающего приобрести, поскольку Чалов и Заболотный — это не уровень ЦСКА.

Чьи легионеры сильнее: ЦСКА или «Зенита»? Смею предположить, что ЦСКА! У нас отличные ребята-иностранцы — Медина, Карраскаль, теперь добавились новобранцы, и, вероятно, будут еще покупки. «Зенит» понёс потери, а мы приобрели!

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Все комментарии
rtyygsubnvd9
rtyygsubnvd9
сегодня в 18:45
У одной команды уже такое говорили сейчас на 10-м месте.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 18:44
Игры покажут, чьи сильней.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:11
Не перехваливай, ребята в зените сильные но стоит одному выбыть и сразу игра сломается.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:54
Чем измерял???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:46
Даже сборная всех легионеров Лиги...не сильнее легионеров Зенита....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:41
Скорей всего так и есть!
Гость
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