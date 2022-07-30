«Наполи» может взять в аренду вратаря «Челси»

1659205105

сегодня, 21:18

«Наполи» может арендовать у «Челси» голкипера .

Клубы ведут диалог и на данный момент близки к соглашению. Достигнута договоренность о структуре выплат денег футболисту. Не решен лишь вопрос о бонусах: лондонцы рассчитывают на 1,5 миллиона евро, однако посредники хотят снизить эту сумму.

Ранее стало известно об интересе к голкиперу из Франции.