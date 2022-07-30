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«Наполи» может взять в аренду вратаря «Челси»

сегодня, 21:18

«Наполи» может арендовать у «Челси» голкипера Кепу Аррисабалагу.

Клубы ведут диалог и на данный момент близки к соглашению. Достигнута договоренность о структуре выплат денег футболисту. Не решен лишь вопрос о бонусах: лондонцы рассчитывают на 1,5 миллиона евро, однако посредники хотят снизить эту сумму.

Ранее стало известно об интересе к голкиперу из Франции.

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David Young
David Young
сегодня в 21:29
Думаю что это будет лучше всего для всех сторон.

Кепе пора уже найти клуб в котором он будет хорошо и регулярно играть. Он не постоянно лишён игровой практики в Челси, но у него есть очень сильный конкурент, и к тому же ни Челси ни АПЛ ему не подходят очень сильно.

Он высококлассный игрок, но не особо стабилен, возможно переход в Наполи поможет ему найти то место в котором он будет себя лучше чувствовать и быть в лучшей форме в целом, возможно в Италии ему будет лучше чем в Англии.

Оспина не вечен, Мерет уровнем пониже, а Наполи является одним из сильнейших итальянских клубов, в трансфере есть смысл и нужда. Надеюсь он будет иметь место.
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