«Наполи» предложили взять Роналду в аренду

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил «Наполи» взять в аренду своего клиента.
Итальянскому клубу интересен такой вариант, ибо крупные покупки клуб не может себе позволить, однако запрашиваемая агентом игрока зарплата в 8 миллионов евро в год делает этот переход практически невозможным.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен расторгнуть контракт с МЮ.
Может к Гаттузо в Валенсию, наверное они смогли бы найти общий язык, но это была шутка )
Может к Гаттузо в Валенсию, наверное они смогли бы найти общий язык, но это была шутка )