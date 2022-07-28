«Наполи» предложили взять Роналду в аренду

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сегодня, 13:23

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил «Наполи» взять в аренду своего клиента.

Итальянскому клубу интересен такой вариант, ибо крупные покупки клуб не может себе позволить, однако запрашиваемая агентом игрока зарплата в 8 миллионов евро в год делает этот переход практически невозможным.