Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2022/2023

«Наполи» предложили взять Роналду в аренду

сегодня, 13:23

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил «Наполи» взять в аренду своего клиента.

Итальянскому клубу интересен такой вариант, ибо крупные покупки клуб не может себе позволить, однако запрашиваемая агентом игрока зарплата в 8 миллионов евро в год делает этот переход практически невозможным.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен расторгнуть контракт с МЮ.

Все новости
СлухиТанганга может перейти в «Милан» на правах аренды
Сегодня, 10:13
Официально«Портсмут» арендовал нападающего «Тоттенхэма»
Сегодня, 07:31
Официально«Эвертон» арендовал защитника «Спортинга» Рубена Винагре
Вчера, 18:38 Фото
Официально«Лех» арендовал защитника «Химок» Дагерстола
26 июля Фото
ОфициальноВанхёсден перешёл из «Интера» в АЗ на правах аренды
25 июля
СлухиАЗ возьмёт в аренду защитника «Интера»
22 июля
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:45
В Наполи персонажей такого масштаба со времен Марадоны не видели... правда, тогда клуб коза ностра кормила
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:44
Пора Роналду возвращаться на родину где все начинал выйграть несколько титулов и на покой
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:37, ред.
Там до Спортинга не далеко.
Может к Гаттузо в Валенсию, наверное они смогли бы найти общий язык, но это была шутка )
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 13:35
Скоро будет как Дзюба клуб себе искать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:27
А может в Спортинг уйти!?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 