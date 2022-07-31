«Соперник гиперпринципиальный». Слуцкий — о предстоящем матче с «Уфой»

Главный тренер «Рубина» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Первой лиги с «Уфой».

Готовимся в классическом порядке, соперник гиперпринципиальный. Я думаю, что результат контрольного матча, который сложился не в нашу пользу и последний драматичный матч сезона, который все болельщики помнят, ну и турнирная ситуация — все делает эту игру крайне интересной, на мой взгляд.

Насколько сильно изменились команды с момента решающего матча прошлого сезона? Наша команда изменилась кардинально, а «Уфа» в основном сохранила костяк футболистов, которые у них играли в Премьер-Лиге. По существу весь стартовый состав — это футболисты, которые у них играли в Премьер-Лиге. Поменялся главный тренер, но остались та же игровая модель, расстановка и принципы. Поэтому, конечно, у них более сыгранная команда, которая четче и лучше понимает те требования, которые есть, но мы пытаемся максимально отладить наши атакующие и оборонительные действия. Ищем оптимальные сочетания, потому что за месяц построить команду в любом случае сложно. Несмотря на все это, понятно, что мы будем стремиться, особенно в домашнем матче с нашими шикарными болельщиками, только к победе.

Можно ли сказать, что очная игра покажет степень готовности команд к выполнению поставленных задач? Она важна и в турнирном плане, и в плане принципиального соперничества. И мы, и «Уфа» ставим задачу повышения в классе. Игра за шесть очков. Будет бескомпромиссный поединок.

В составе команды есть четыре экс-уфимца. Будем ли с ними советоваться по тактике, вместе разбирать соперника? «Уфу» мы очень хорошо знаем. Много играли и в Премьер-Лиге, и сейчас проводили заключительный контрольный поединок. Они используют ту же игровую модель в первых турах, и футболисты, которые там играют, нам хорошо известны. Любой совет мы конструктивно примем, но, думаю, это как раз та ситуация, когда мы возможности соперника понимаем достаточно хорошо.

Появление всей четверки экс-уфимцев возможно на поле? Наверное, все возможно. Посмотрим. Это не является приоритетом при выборе стартового состава.

Может ли послужить наличие экс-игроков «Уфы» мотивацией для соперника? У соперника и без того будет стопроцентная мотивация.