«„Спартак“ — непредсказуемая команда». Канчельскис — о матче с «Оренбургом»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России порассуждал о предстоящем матче третьего тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург».

«Спартак» — непредсказуемая команда. Как бы ни сыграли — ничему не удивляешься. Если уж «Оренбург» не обыгрывать, то бороться в РПЛ не за что. При всём уважении к «Оренбургу» «Спартак» должен и обязан их обыгрывать.

С другой стороны, «Оренбург» — крепкий орешек. Будут сражаться и бороться на каждом метре футбольного поля. Но «Спартак» мастеровитее по всем параметрам — преимущество у москвичей.