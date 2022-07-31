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«„Спартак“ — непредсказуемая команда». Канчельскис — о матче с «Оренбургом»

сегодня, 10:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург17:30 Не начался

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о предстоящем матче третьего тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург».

«Спартак» — непредсказуемая команда. Как бы ни сыграли — ничему не удивляешься. Если уж «Оренбург» не обыгрывать, то бороться в РПЛ не за что. При всём уважении к «Оренбургу» «Спартак» должен и обязан их обыгрывать.

С другой стороны, «Оренбург» — крепкий орешек. Будут сражаться и бороться на каждом метре футбольного поля. Но «Спартак» мастеровитее по всем параметрам — преимущество у москвичей.

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