Масалитин: «„Пари НН“ приятно удивил — команда играет в атаку»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал итоги матча РПЛ «Пари НН» — ЦСКА (2:2).
«Пари НН» приятно удивил — команда играет в атаку. Переиграли ЦСКА в середине поля: что хотели, то и делали. На защитников ЦСКА оказывалось давление — они практически не справлялись.
Во втором тайме с выходом Сулейманова давление усилилось, а «армейцы» никак не могли отодвинуть игру от своих ворот. В конце глубоко сели и получили второй гол. Очень много ошибались, при этом сами себя обрезали. Будь побольше мастерства у Чалова и Медины, счёт был бы 3:0 уже в первом тайме. ЦСКА выглядел не очень.