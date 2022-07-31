Масалитин: «„Пари НН“ приятно удивил — команда играет в атаку»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал итоги матча РПЛ «Пари НН» — ЦСКА (2:2).

«Пари НН» приятно удивил — команда играет в атаку. Переиграли ЦСКА в середине поля: что хотели, то и делали. На защитников ЦСКА оказывалось давление — они практически не справлялись.