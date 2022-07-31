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Масалитин: «„Пари НН“ приятно удивил — команда играет в атаку»

сегодня, 17:49
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал итоги матча РПЛ «Пари НН» — ЦСКА (2:2).

«Пари НН» приятно удивил — команда играет в атаку. Переиграли ЦСКА в середине поля: что хотели, то и делали. На защитников ЦСКА оказывалось давление — они практически не справлялись.

Во втором тайме с выходом Сулейманова давление усилилось, а «армейцы» никак не могли отодвинуть игру от своих ворот. В конце глубоко сели и получили второй гол. Очень много ошибались, при этом сами себя обрезали. Будь побольше мастерства у Чалова и Медины, счёт был бы 3:0 уже в первом тайме. ЦСКА выглядел не очень.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:54
ЦСКА сам виноват в таком счёте.
Гость
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