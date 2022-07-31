«Наступает время отдавать долги». Федун — на открытии памятника Игорю Нетто

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с речью на открытии памятника легендарному капитану команды Игорю Нетто возле стадиона клуба.

Мне посчастливилось застать игру Нетто в 1965 году. Я был еще юн, но помню игру Игоря Нетто. Вы прекрасно знаете, сколько он сделал и для советского футбола и для становления команды «Спартак». То, что сегодня происходит — я отдаю долг. Наступает время отдавать долги. Это долг перед Игорем Нетто, перед нашими болельщиками, которым я обещал этот памятник. Мы несколько затянули, но, слава богу, мы это сделали. На этом месте будет формироваться аллея чемпионов «Спартака». Спасибо скульптору Филиппу Рукавишникову и хочу пожелать всем, чтобы наш футбол жил и развивался дальше.