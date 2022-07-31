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«Наступает время отдавать долги». Федун — на открытии памятника Игорю Нетто

сегодня, 16:47

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с речью на открытии памятника легендарному капитану команды Игорю Нетто возле стадиона клуба.

Мне посчастливилось застать игру Нетто в 1965 году. Я был еще юн, но помню игру Игоря Нетто. Вы прекрасно знаете, сколько он сделал и для советского футбола и для становления команды «Спартак». То, что сегодня происходит — я отдаю долг. Наступает время отдавать долги. Это долг перед Игорем Нетто, перед нашими болельщиками, которым я обещал этот памятник. Мы несколько затянули, но, слава богу, мы это сделали. На этом месте будет формироваться аллея чемпионов «Спартака». Спасибо скульптору Филиппу Рукавишникову и хочу пожелать всем, чтобы наш футбол жил и развивался дальше.

Когда у Федуна попросили уточнить, что означает его фраза «время отдавать долги» и остается ли он председателем совета директоров клуба, он ответил:

Время отдавать долги, потому что я обещал это сделать еще лет пять назад.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:18
Пришло время отдавать долги...
...Газизову?
протон
протон
сегодня в 17:16
Спасибо Арнольдович! Нетто - ВЕЛИКИЙ!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:52
А когда 8 лет назад ты стадион имени Нетто в стадион имени Старостина переименовал, было не время?)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:52
Ну и правильно
Гость
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