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Шунин на воротах, Неймар и Мбаппе в атаке. Итоги Fantasy за апрель

02 мая 2022, 08:54

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.

Лучшими стали ФК Галатасарай, Чемпион и ФК Уэска.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 600
2 Чемпион 570
3 ФК Уэска 504
4 Варяг 494
5 Иолотанец 484
6 Команда GeorgVIII 475
7 Cucaraha 470
8 Romano22 466
9 11 регион 463
10 Нищеброды из Мадрида 455
11 KWW19 455
12 Ulad 3 448
13 Февраль 2022 448
14 внучата- 445
15 МЕРВ 430
16 Зенит Москва 425
17 ФК Таcик 424
18 В — 12 421
19 Пуффендуйцы 418
20 Rosol 415
21 11 Легион 395
22 Команда Spillers 392
23 Jana22 380
24 DetectivesOfThePast 377
25 ФК Иолотанец 372
26 Ger-Ita_ap 354
27 Прасковья молочкoва 346
28 Асман 345
29 BPD 338
30 Boston FC 329

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Фэнтези наибольшее число очков.

Отметим попадание в топ лучших вратаря «Динамо» Антона Шунина. Наибольшее же представительство в сборной у игроков АПЛ — 4 человека. Трое — из Лиги 1 (в том числе звездная пара форвардов ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе), еще по одному человеку делегировали Бундеслига, Ла Лига и Серия А.

Шунин на воротах, Неймар и Мбаппе в атаке. Итоги Fantasy за апрель

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Все комментарии
ОПС
ОПС
02 мая в 09:34
Примите поздравления.
Gahi
Gahi
02 мая в 09:25
Поздравляю всех наставников виртуальных команд, которые подготовили свои команды показав хорошие результаты. При этом своевременно и удачно производили ротацию состава своей команды, с помощью правильных действий улучшали позицию команды которую возглавляли. Так же хочется отметить арбитров каждого игрового дня, которые скрупулёзно следят за правилами данного турнира. В отличие от реального футбольного арбитра, они прекрасно справляются со своими обязанностями и стараются быть объективными по отношению к каждой команде выступающий в данном конкурсе, молодцы. Удачи всем в новом месяце и хороших результатов каждой команде.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
02 мая в 08:58
Поздравляю призёров.
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