Шунин на воротах, Неймар и Мбаппе в атаке. Итоги Fantasy за апрель

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.
Лучшими стали ФК Галатасарай, Чемпион и ФК Уэска.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|600
|2
|Чемпион
|570
|3
|ФК Уэска
|504
|4
|Варяг
|494
|5
|Иолотанец
|484
|6
|Команда GeorgVIII
|475
|7
|Cucaraha
|470
|8
|Romano22
|466
|9
|11 регион
|463
|10
|Нищеброды из Мадрида
|455
|11
|KWW19
|455
|12
|Ulad 3
|448
|13
|Февраль 2022
|448
|14
|внучата-
|445
|15
|МЕРВ
|430
|16
|Зенит Москва
|425
|17
|ФК Таcик
|424
|18
|В — 12
|421
|19
|Пуффендуйцы
|418
|20
|Rosol
|415
|21
|11 Легион
|395
|22
|Команда Spillers
|392
|23
|Jana22
|380
|24
|DetectivesOfThePast
|377
|25
|ФК Иолотанец
|372
|26
|Ger-Ita_ap
|354
|27
|Прасковья молочкoва
|346
|28
|Асман
|345
|29
|BPD
|338
|30
|Boston FC
|329
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Фэнтези наибольшее число очков.
Отметим попадание в топ лучших вратаря «Динамо» Антона Шунина. Наибольшее же представительство в сборной у игроков АПЛ — 4 человека. Трое — из Лиги 1 (в том числе звездная пара форвардов ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе), еще по одному человеку делегировали Бундеслига, Ла Лига и Серия А.