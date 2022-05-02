Шунин на воротах, Неймар и Мбаппе в атаке. Итоги Fantasy за апрель

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02 мая 2022, 08:54

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.

Лучшими стали ФК Галатасарай, Чемпион и ФК Уэска.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Фэнтези наибольшее число очков.