Игроки АПЛ хотят прекратить преклонять колено перед всеми матчами

1659423865

сегодня, 10:04

Футболисты клубов АПЛ хотят прекратить участие в акции с преклонением колена перед каждым матчем, поскольку считают, что она потеряла свое значение.

Данный вопрос недавно обсуждался на встрече капитанов 20 клубов Премьер-Лиги. Футболисты пришли к выводу, что лучше проводить эту акцию только во время главных матчей тура, поскольку это привлечет больше внимания со стороны СМИ и телевидения. Вероятно, вопрос о проведении акции будет решаться перед каждой игрой отдельно, однако эта мера пока что обсуждается.

Акция с преклонением колена была придумана в поддержку американского движения по борьбе с расизмом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).