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Игроки АПЛ хотят прекратить преклонять колено перед всеми матчами

сегодня, 10:04

Футболисты клубов АПЛ хотят прекратить участие в акции с преклонением колена перед каждым матчем, поскольку считают, что она потеряла свое значение.

Данный вопрос недавно обсуждался на встрече капитанов 20 клубов Премьер-Лиги. Футболисты пришли к выводу, что лучше проводить эту акцию только во время главных матчей тура, поскольку это привлечет больше внимания со стороны СМИ и телевидения. Вероятно, вопрос о проведении акции будет решаться перед каждой игрой отдельно, однако эта мера пока что обсуждается.

Акция с преклонением колена была придумана в поддержку американского движения по борьбе с расизмом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:47
А что так ?) хозяева из США сказали же преклонять, значит терпите и преклоняйте!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 10:45
Если светлокожие футболисты будут проводить весь матч не вставая с колен, то можно привлечь еще больше внимания со стороны СМИ.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:38
Глупость, ставшая традицией
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:29
Руководство BLM уже судят в США за растраты пожертвований, они тупо коттеджей и лимузинов накупили с них, а англичане все ползают на коленях. И кто ещё рабы?)
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 10:28
Пусть преклоняют колени перед портретом королевы. Это гораздо уместнее.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:26
Насколько помню, акция называется "блэк лайфс мэттер", короче, чтоб не убивали и не обижали черных, кто не в курсе. Само собой, через какое-то время, вся эта показуха надоедает!.. но, не черным! Могу себе представить, как все договорились забить на это коленоопущение, а один из цветных возьми да и встань в позу перед матчем(всмысле на колено)... это ж скандал будет, снова поднимут эту тему и обслюнявят до изнеможения. Короче, чтоб забить на это всё, нужно, чтобы, либо сами черные от этой идеи отказались(а им это в кайф!), либо запустить новое "преклонение" в честь более значимой проблемы на сей день, нежели жизни черных... тут уж варианты накидывать не стану
Bensurr
Bensurr
сегодня в 10:25
Давно пора
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 10:25
Надо же, прошло всего 100 лет. Да многие негры сами против этой показухи. Почему именно они всё время обиженные, азиаты меньше страдают? Просто не парятся
Capral
Capral
сегодня в 10:22
Сразу вспомнилась бессмертная классика "12 стульев" : "В моём доме, не становитесь ни на какие колени"!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:21
Придумайте что нибудь новое
d1metras
d1metras
сегодня в 10:16
1-2 раза преклонили и хватит..цирк какой то устраивают .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:13
Всех десантников с праздником, за ВДВ, Ни Кто Кроме ВАС!!!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 10:11
Давно пора прекратить это безумие.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:10
Да этот бред и не должен был начинаться изначально.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 10:09
Яя Туре в шоке) Да и было бы чему значение терять...
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