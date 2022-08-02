«Динамо» подпишет опорного полузащитника сборной Израиля

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сегодня, 23:06

Полузащитник «Маккаби» из Нетаньи продолжит карьеру в «Динамо».

По данным источника, московский клуб заплатит за трансфер игрока 2,6 млн евро. Карзев подпишет контракт с «Динамо» до лета 2025 года. Заработная плата полузащитника составит 500 000 евро за сезон. 20% от суммы трансфер Карзева получит «Маккаби» из Тель-Авива, который является бывшим клубом футболиста.

В прошлом сезоне Карзев, который выступает на позиции опорного полузащитника, провёл 24 матча за «Маккаби» из Нетаньи, записав на свой счёт 2 гола. 22-летний Эден имеет в своём активе 3 матча в составе сборной Израиля.