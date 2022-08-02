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«Динамо» подпишет опорного полузащитника сборной Израиля

сегодня, 23:06

Полузащитник «Маккаби» из Нетаньи Эден Карзев продолжит карьеру в «Динамо».

По данным источника, московский клуб заплатит за трансфер игрока 2,6 млн евро. Карзев подпишет контракт с «Динамо» до лета 2025 года. Заработная плата полузащитника составит 500 000 евро за сезон. 20% от суммы трансфер Карзева получит «Маккаби» из Тель-Авива, который является бывшим клубом футболиста.

В прошлом сезоне Карзев, который выступает на позиции опорного полузащитника, провёл 24 матча за «Маккаби» из Нетаньи, записав на свой счёт 2 гола. 22-летний Эден имеет в своём активе 3 матча в составе сборной Израиля.

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Все комментарии
шацк
шацк
сегодня в 23:36
Отлично! Еще центрального и правого защей завтра ждём.
баск
баск
сегодня в 23:26
Не слежу за чемпом Израиля, но судя по нарезкам парень любопытный.
И техника есть, и отбор, и поле видит, пас средний дальний- всё в ажуре, и удар хороший, дальний в том числе.

Только вот непонятка одна имеется- судя опять же по нарезкам, он скорее АПЗ, чем опорник. Ну, поглядим..)
Elliada
Elliada
сегодня в 23:17
Сейчас в Россию только ради денег и возможности просто поиграть едут. Здесь игроки расти не будут. Стимула нет. Еврокубки недоступны. Никто не будет рвать ...., чтобы занять место повыше.
Capral
Capral
сегодня в 23:16
В Динамо, всегда играли евреи, но этот на еврея не похож....
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