Победы АЕКа и «Фенербахче». Итоги матчей 3-го отборочного раунда ЛЕ

Завершились все первые матчи 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
АЕК — «Партизан» 2:1
Голы: Гарсия Анхель 34, Милишевич Хрвое 70 — Мениг Квинси 18
«Мальме» — «Дюделанж» 3:0
Голы: Телин Исаак 54, Тойвонен Ола 81, Бирманчевич Велько 85
«Фенербахче» — «Словацко» 3:0
Голы: Мор Эмре 17, Линкольн 45+2, Линкольн 81
«Марибор» — ХИК 0:2
Голы: Брауни Дэвид 47, Радулович Боян 64
«Линфилд» — «Цюрих» 0:2
Голы: Айегун Тосин 8, Гнонто Дегнанд 64
«Шемрок Роверс» — «Шкупи» 3:1
Голы: Бурк Грэхам 13 (пенальти), Уоттс Дилан 29, Гари О'нейл 90+7 — Кевен 77
«Олимпиакос» — «Слован» 1:1
Голы: Эль-Араби Юссеф 87 — Грин Андре 63