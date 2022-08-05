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Победы АЕКа и «Фенербахче». Итоги матчей 3-го отборочного раунда ЛЕ

сегодня, 00:00

Завершились все первые матчи 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

АЕК — «Партизан» 2:1
Голы: Гарсия Анхель 34, Милишевич Хрвое 70 — Мениг Квинси 18

«Мальме» — «Дюделанж» 3:0
Голы: Телин Исаак 54, Тойвонен Ола 81, Бирманчевич Велько 85

«Фенербахче» — «Словацко» 3:0
Голы: Мор Эмре 17, Линкольн 45+2, Линкольн 81

«Марибор» — ХИК 0:2
Голы: Брауни Дэвид 47, Радулович Боян 64

«Линфилд» — «Цюрих» 0:2
Голы: Айегун Тосин 8, Гнонто Дегнанд 64

«Шемрок Роверс» — «Шкупи» 3:1
Голы: Бурк Грэхам 13 (пенальти), Уоттс Дилан 29, Гари О'нейл 90+7 — Кевен 77

«Олимпиакос» — «Слован» 1:1
Голы: Эль-Араби Юссеф 87 — Грин Андре 63

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:02
Больше не зашло, чем зашло! 😜
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