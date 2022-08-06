Семак: «Все матчи с „Ахматом“ складываются очень сложно»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча РПЛ против «Ахмата».

Все матчи против «Ахмата» складываются очень сложно. Это констатация факта. С чем это связано? Команда — южная, эмоциональная. Будут готовиться на максимально возможном уровне к встрече с чемпионом, дополнительный настрой. Плюс — поле очень медленное всегда. Преимущества в быстроте работы с мячом, передачи отчасти нивелируются на таком поле. Всё вместе это выравнивает шансы команд. На одну из главных ролей выходят движение, борьба, настрой. В этих компонентах «Ахмат» традиционно силен — и игры складываются сложно.