Наумов: «„Локомотиву“ будет очень тяжело с „Краснодаром“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов полагает, что «железнодорожникам» будет очень непросто в игре против «Краснодара».

Я очень сомневаюсь, что «Локомотив» сможет одержать первую победу. Мне очень хочется этого, но мне кажется, что «Локо» будет очень сложно набрать даже очко в Краснодаре. «Краснодар» начал сезон тоже не очень хорошо. У них играет молодёжь, и при своих трибунах, — побегут. «Локомотив» ослаблен — не будет Баринова и Ненахова. Я думаю, что «Локомотиву» будет очень тяжело. С разницей в один мяч победит «Краснодар».