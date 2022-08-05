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Наумов: «„Локомотиву“ будет очень тяжело с „Краснодаром“»

сегодня, 19:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 20:00 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов полагает, что «железнодорожникам» будет очень непросто в игре против «Краснодара».

Я очень сомневаюсь, что «Локомотив» сможет одержать первую победу. Мне очень хочется этого, но мне кажется, что «Локо» будет очень сложно набрать даже очко в Краснодаре. «Краснодар» начал сезон тоже не очень хорошо. У них играет молодёжь, и при своих трибунах, — побегут. «Локомотив» ослаблен — не будет Баринова и Ненахова. Я думаю, что «Локомотиву» будет очень тяжело. С разницей в один мяч победит «Краснодар».

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:11
Много очень бывших
skhym383ahse
skhym383ahse
сегодня в 20:07
3-0
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:06
Классный футбол должен получиться.
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