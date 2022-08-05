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Мостовой: «Матч со „Спартаком“ может быть последним для Игоря Шалимова»

сегодня, 19:15
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 15:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Урала» против москвичей.

После первого тура я сказал, посмотрев на календарь, что «Спартак» в пяти турах должен набрать близкое к максимальному количество очков. Пока всё к этому идёт. Не вижу, по каким причинам «Спартак» не сможет обыграть «Урал». Ясно, что у «Урала» три поражения в первых трёх турах, при четвёртом поражении матч со «Спартаком» может быть последним для Игоря Шалимова. «Урал» может отобрать очки у «Спартака», если только какой-то сумасшедший гол забьёт и будет всей командой отбиваться. Думаю, что шансы в матче где-то 70 на 30 в пользу «Спартака».

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 19:57
Урал будет стараться выиграть.
drug01
drug01
сегодня в 19:53
Это будет справедливо!!!
pomor45
pomor45
сегодня в 19:35
Каркуша Мостовой.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:27
Скорее всего так и будет и Шалимов, вслед за Карпиным, запишется в стан врагов Мостового, потому что он подло каркает и потому что Шалимова не интересует медиалига Мостового, а особенно, не интересует сам Мостовой!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:27
Так и будет
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:17
Все может быть.
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