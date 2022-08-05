Мостовой: «Матч со „Спартаком“ может быть последним для Игоря Шалимова»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Урала» против москвичей.

После первого тура я сказал, посмотрев на календарь, что «Спартак» в пяти турах должен набрать близкое к максимальному количество очков. Пока всё к этому идёт. Не вижу, по каким причинам «Спартак» не сможет обыграть «Урал». Ясно, что у «Урала» три поражения в первых трёх турах, при четвёртом поражении матч со «Спартаком» может быть последним для Игоря Шалимова. «Урал» может отобрать очки у «Спартака», если только какой-то сумасшедший гол забьёт и будет всей командой отбиваться. Думаю, что шансы в матче где-то 70 на 30 в пользу «Спартака».