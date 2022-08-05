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Масалитин: «„Факел“ после домашней ничьей будет мотивирован»

сегодня, 19:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелЗавтра в 17:30 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что «армейцам» будет непросто в матче РПЛ против «Факела».

То, что оступиться с «Факелом» можно, показало «Динамо». Не стоит недооценивать соперника. В принципе, обе команды провели одинаковые игры — ЦСКА вёл и не удержал, а «Факел» проигрывал, но вырвал ничью. Две команды показывают атакующий футбол, где-то даже в ущерб обороне.

Понятно, что ошибки будут. Кто ими лучше воспользуется, тот и выиграет. «Факел» после домашней ничьей будет мотивирован. Команда физически хорошо готова. Понятно, что нет большого мастерства. Жажда борьбы и игры — этим «Факел» всё компенсирует. Насколько хватит этой мотивации, тяжело сказать. Понятно, что спад у них наступит. ЦСКА усилился тремя игроками. Вчера заявили защитника Мозеса. Усиление было нужно, особенно в защите.

К сожалению, этими усилениями мы перекрываем игровую практику Мухину, Кучаеву и Ермакову. Хорошо, что есть усиление, но в то же время мы теряем молодых и талантливых ребят, которые могли в этой ситуации раскрыться и приносить пользу. Ждём результативного футбола.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 20:19
Масалитин как футболист совершенно прав в том, что покупка легов перекрывает кислород для своих игроков. Валерий понимает, что все эти разговоры про то, что наши игроки рядом с легами повышают своё мастерство, разговоры в пользу бедных. Мастерство повышается в официальных играх, а не на тренировочном поле. Не удивлюсь, если Кучаев запросится в аренду, да и не только он...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:40
Место Факела в пердиве
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