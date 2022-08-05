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Федотов рассказал о преимуществах новичка Мендеса

сегодня, 19:35

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов охарактеризовал новичка команды Виктора Мендеса.

Хорошая работоспособность — это раз. Хорошая работа с мячом и понимание игры. Виктор уверенно действует с мячом, хорошо чувствует темп и ритм игры, хорошо включается в атаку и видит поле. Это те качества, которые нужны команде для организации атакующих действий. Это молодой футболист, у которого есть перспективы для роста.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:21
Скоро оценим!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:13
Время все покажет
cska1948
cska1948
сегодня в 20:09
"...Хорошая работа с мячом..."
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А как насчёт того, что техничный защитник враг команды?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 19:48
Потом посмотрим.
Гость
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