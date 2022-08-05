Федотов рассказал о преимуществах новичка Мендеса

Главный тренер ЦСКА охарактеризовал новичка команды Виктора Мендеса.

Хорошая работоспособность — это раз. Хорошая работа с мячом и понимание игры. Виктор уверенно действует с мячом, хорошо чувствует темп и ритм игры, хорошо включается в атаку и видит поле. Это те качества, которые нужны команде для организации атакующих действий. Это молодой футболист, у которого есть перспективы для роста.