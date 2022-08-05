Колосков: «Прекращать отношения с бразильскими клубами — не то решение»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход бразильских футболистов РПЛ в команды из своей лиги.

Я не вижу массового оттока легионеров РПЛ в бразильские клубы. Ну, уехали два-три игрока. Я бы не стал делать из этого проблему. Если уехали, значит, для этого созрели условия. А посчитайте, сколько бразильцев приехало к нам.

Прекращать отношения с бразильскими клубами — не то решение. Так можно вообще дойти до полной изоляции. А так, у нас играет много хороших бразильцев.