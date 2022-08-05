Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Колосков: «Прекращать отношения с бразильскими клубами — не то решение»

сегодня, 18:51

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход бразильских футболистов РПЛ в команды из своей лиги.

Я не вижу массового оттока легионеров РПЛ в бразильские клубы. Ну, уехали два-три игрока. Я бы не стал делать из этого проблему. Если уехали, значит, для этого созрели условия. А посчитайте, сколько бразильцев приехало к нам.

Прекращать отношения с бразильскими клубами — не то решение. Так можно вообще дойти до полной изоляции. А так, у нас играет много хороших бразильцев.

Все новости
Наумов: «„Локомотиву“ будет очень тяжело с „Краснодаром“»
Сегодня, 19:57
Федотов рассказал о преимуществах новичка Мендеса
Сегодня, 19:35
Масалитин: «„Факел“ после домашней ничьей будет мотивирован»
Сегодня, 19:28
Мостовой: «Матч со „Спартаком“ может быть последним для Игоря Шалимова»
Сегодня, 19:15
Сёмин: «Клаудиньо, Вендел, Малком — пример для российской молодёжи»
Сегодня, 18:34
Чернышов: «„Урал“ просто поплыл и развалился»
Сегодня, 17:51
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 19:49
О чём речь?
pomor45
pomor45
сегодня в 19:39
Откуда ветер?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:37
О каком решении говорит Колосков?
Разве наши клубы или РФС и РПЛ прекратили отношения с бразильскими клубами?
О чём речь?
t7augm7kq759
t7augm7kq759
сегодня в 19:26
а где наши воспитанники, о чем он там, вас интересуют только сделки...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 