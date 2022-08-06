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Петржела: «В АПЛ „Зенит“ был бы в топ-5, а „Спартак“ — в Чемпионшипе»

сегодня, 13:55

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» предположил, какие места в турнирной таблице занимали бы команды Семака и Абаскаля в АПЛ.

«Зенит» в АПЛ был бы в первой пятерке чемпионата, а «Спартак» — в Чемпионшипе. Команда Семака могла бы хорошо играть в Англии с таким подбором игроков. Но красно-белые не смогли бы никак играть в АПЛ, они слабые для того, чтоб играть с лучшими командами Англии. Их уровень — РПЛ.

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Все комментарии
Cayman
Cayman
сегодня в 14:24
Премиер Лига и в Африке Премиер лига, какая разница АПЛ, РПЛ или УПЛ, все в одном уровне
shlomo
shlomo
сегодня в 14:23
Всем Добра!
Уважаемая администрация!
Можно ли сделать в "Конкурс футбольных прогнозов. Линия" вместо поиска турнира и кэф. сделать поиск матча или команды.... а то сегодня пришлось 4 листа Кубка Англии отмотать чтобы найти нужный матч. Тратится время, которого иногда не хватает. А так задал матч или команду сделал ставку и свободен...:).
Capral
Capral
сегодня в 14:19
А я слыхал, деменцию уже лечат....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:13, ред.
Согласен. Можно ряд параллелей провести.

Дзюба (жаль ушел) - Кейн. Ну ладно, теперь Сергеев - Кейн.

Одоевский - Де Хеа. Ну ладно, поправляюсь, МЮ не в пятерке, не уровень "Зенита". Де Хеа, Роналду, всяких таких середняков АПЛ не рассматриваем. Одоевский - Эдерсон, допустим.

Сутормин (Караваев) - Трент Александр-Арнольд.

Семак - Гвардиола.

Вроде всё нормально)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:12
Этому столику больше не наливать
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 14:11
Когда питерские бразилы начали бы сезон в АПЛ, они бы мигом усвистели домой, подальше от таких нагрузок. А если бы "пахали" так, как делают это в России, то через год вместе со Спартаком бы дерби в Чемпионшипе катали.
Алекс37153715
Алекс37153715
сегодня в 14:10
Наши чемпионы боролись бы за выживание в АПЛ и это в лучшем случае, а если посмотреть правде в глаза, то они бы хорошо отхватывали в чемпионшипе!!!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:09
Очередная новость из палаты № 6.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 14:08
У вас паны появились?!)))
sv_1969
sv_1969 ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 14:05
Видно забойное
BDA81
BDA81
сегодня в 14:04
Вопрос ? А что курит Петржела?! Поделитесь )))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:04
Он болен...))) извини случайно на жалобу нажал
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 14:04
Вместо кого он бы был в пятерке?! Тоттенхема, Ливерпуля, Челси или Сити с Арсеналом?!))) Дед, хорош смешить!

Журналист Corriere della Sera Марио Скончерти оценил уровень игры «Зенита» после матча с «Ювентусом» в Турине.
У «Зенита» есть европейские амбиции, но по качеству это команда из зоны вылета Серии А.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1289792/yuventus-zenit 03.11.2021
makkie
makkie
сегодня в 14:03
Господи, не спрашивайте деда о Спартаке!
Пусть Зенит свой обсуждает, а к нам не лезет. Мнение Петржелы вообще не интересует.
И да, в АПЛ Зенит был бы во второй десятке. Снова дед чешского пива перебрал )))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:02
Спасибо пан Петржела!
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