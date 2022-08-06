Петржела: «В АПЛ „Зенит“ был бы в топ-5, а „Спартак“ — в Чемпионшипе»

Бывший главный тренер «Зенита» в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» предположил, какие места в турнирной таблице занимали бы команды Семака и Абаскаля в АПЛ .

«Зенит» в АПЛ был бы в первой пятерке чемпионата, а «Спартак» — в Чемпионшипе. Команда Семака могла бы хорошо играть в Англии с таким подбором игроков. Но красно-белые не смогли бы никак играть в АПЛ , они слабые для того, чтоб играть с лучшими командами Англии. Их уровень — РПЛ .