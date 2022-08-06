Петржела: «В АПЛ „Зенит“ был бы в топ-5, а „Спартак“ — в Чемпионшипе»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» предположил, какие места в турнирной таблице занимали бы команды Семака и Абаскаля в АПЛ.
«Зенит» в АПЛ был бы в первой пятерке чемпионата, а «Спартак» — в Чемпионшипе. Команда Семака могла бы хорошо играть в Англии с таким подбором игроков. Но красно-белые не смогли бы никак играть в АПЛ, они слабые для того, чтоб играть с лучшими командами Англии. Их уровень — РПЛ.
Дзюба (жаль ушел) - Кейн. Ну ладно, теперь Сергеев - Кейн.
Одоевский - Де Хеа. Ну ладно, поправляюсь, МЮ не в пятерке, не уровень "Зенита". Де Хеа, Роналду, всяких таких середняков АПЛ не рассматриваем. Одоевский - Эдерсон, допустим.
Сутормин (Караваев) - Трент Александр-Арнольд.
Семак - Гвардиола.
Вроде всё нормально)))
Дзюба (жаль ушел) - Кейн. Ну ладно, теперь Сергеев - Кейн.
Одоевский - Де Хеа. Ну ладно, поправляюсь, МЮ не в пятерке, не уровень "Зенита". Де Хеа, Роналду, всяких таких середняков АПЛ не рассматриваем. Одоевский - Эдерсон, допустим.
Сутормин (Караваев) - Трент Александр-Арнольд.
Семак - Гвардиола.
Вроде всё нормально)))