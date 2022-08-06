Тухель рассказал о проклятии девятого номера в «Челси»

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сегодня, 11:26

Тренер признал, что никто не хочет прикасаться к футболке «Челси» под номером 9, освобожденной Ромелу Лукаку из-за «проклятия», восходящего ко временам Фернандо Торреса.

Лукаку вернулся в «Интер» на правах аренды в июне после того, как провалился на «Стэмфорд Бридж», забив всего 15 голов в 44 матчах прошлого сезона.

Футболку под номером 9 носили несколько нападающих мирового класса, которые не оправдали ожиданий, в том числе Торрес, забивший 20 голов в более чем 100 матчах Премьер-лиги в период с 2011 по 2014 год, Радамель Фалькао, Альваро Мората, Гонсало Игуаин и Лукаку.