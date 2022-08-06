Тухель рассказал о проклятии девятого номера в «Челси»

Тренер Томас Тухель признал, что никто не хочет прикасаться к футболке «Челси» под номером 9, освобожденной Ромелу Лукаку из-за «проклятия», восходящего ко временам Фернандо Торреса.
Лукаку вернулся в «Интер» на правах аренды в июне после того, как провалился на «Стэмфорд Бридж», забив всего 15 голов в 44 матчах прошлого сезона.
Футболку под номером 9 носили несколько нападающих мирового класса, которые не оправдали ожиданий, в том числе Торрес, забивший 20 голов в более чем 100 матчах Премьер-лиги в период с 2011 по 2014 год, Радамель Фалькао, Альваро Мората, Гонсало Игуаин и Лукаку.
Люди говорят мне, что девятый номер проклят. Это не тот случай, когда мы оставляем его открытым по тактическим соображениям.
Большого спроса на девятку не было. Игроки иногда хотят поменять номера, но, что удивительно, никто не хочет трогать девятый номер. Все, кто дольше меня в клубе, говорят мне: «А, знаете, у него была девятка, и он не забивал, и у него была девятка, и он тоже не забивал». Итак, теперь у нас есть момент, когда никто не хочет прикасаться к девятому номеру.