Артета объяснил, почему 23-летний Эдегор стал капитаном команды

Главный тренер «Арсенала» объяснил, почему решил назначить 23-летнего полузащитника капитаном команды.

Его качества позволяют ему руководить без криков и множества жестов. Мартин настоящий лидер. Его преданность игре, вера в наше дело, а также его внутренние ценности отражают дух клуба. Мы нуждались в таком человеке.