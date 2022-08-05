Артета объяснил, почему 23-летний Эдегор стал капитаном команды

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему решил назначить 23-летнего полузащитника Мартина Эдегора капитаном команды.
Его качества позволяют ему руководить без криков и множества жестов. Мартин настоящий лидер. Его преданность игре, вера в наше дело, а также его внутренние ценности отражают дух клуба. Мы нуждались в таком человеке.
Мартин тот игрок, через которого идет игра команды, это тот игрок, который воплощает идеи тренера на поле, тот игрок который чувствует ритм и дирижирует игрой! Да, он не участвует в потасовках,как это делал в свое время наш капитан Вейра, не спорит с судьями как Джака,у него другие качества которые заставляют остальных идти вперед! Плюс ко всему он является капитаном сбороной Норвегии, и там есть игроки более опытные и есть звезды большей величины, но главный тренер сборной так же использует Эдегора в роли капитана!
Мартин тот игрок, через которого идет игра команды, это тот игрок, который воплощает идеи тренера на поле, тот игрок который чувствует ритм и дирижирует игрой! Да, он не участвует в потасовках,как это делал в свое время наш капитан Вейра, не спорит с судьями как Джака,у него другие качества которые заставляют остальных идти вперед! Плюс ко всему он является капитаном сбороной Норвегии, и там есть игроки более опытные и есть звезды большей величины, но главный тренер сборной так же использует Эдегора в роли капитана!