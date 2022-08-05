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Артета объяснил, почему 23-летний Эдегор стал капитаном команды

сегодня, 22:40

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему решил назначить 23-летнего полузащитника Мартина Эдегора капитаном команды.

Его качества позволяют ему руководить без криков и множества жестов. Мартин настоящий лидер. Его преданность игре, вера в наше дело, а также его внутренние ценности отражают дух клуба. Мы нуждались в таком человеке.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:19
Стало быть, достоин...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 23:08, ред.
Я уже писал тут примерно тоже самое, что и высказал Артета.
Мартин тот игрок, через которого идет игра команды, это тот игрок, который воплощает идеи тренера на поле, тот игрок который чувствует ритм и дирижирует игрой! Да, он не участвует в потасовках,как это делал в свое время наш капитан Вейра, не спорит с судьями как Джака,у него другие качества которые заставляют остальных идти вперед! Плюс ко всему он является капитаном сбороной Норвегии, и там есть игроки более опытные и есть звезды большей величины, но главный тренер сборной так же использует Эдегора в роли капитана!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 23:06
На перспективу назначили
monah-10
monah-10
сегодня в 23:03
Норвежский тренд в АПЛ
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 23:02
Такой акцент на 23 года, будто он в команде дедов капитанит.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 22:43
Это дело тренера
Гость
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