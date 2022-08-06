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Мостовой: «„Краснодар“ и „Локомотив“ показывают несолидный футбол»

сегодня, 17:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив20:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом».

Думаю, что в матче «Краснодар» — «Локомотив» будет ничья. Краснодарцы катают мяч туда-сюда, потому что там играют молодые и ещё неопытные ребята. Когда они играют, моментов пятнадцать бывает, что у тех, что у других ворот. Обе команды сейчас показывают несолидный, немножко детский футбол. «Локомотив» под покровительством немцев так и не будет ничего показывать, а в «Краснодаре» сейчас большие перемены. Обе команды носятся на поле, поэтому мы видим большое количество мячей и моментов.

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Все комментарии
meruzhan1950hakobyan
meruzhan1950hakobyan
сегодня в 17:29
Мостовой плохой человек.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 17:20
А где же Спартак,сегодня солидно был обыгран сам Урал?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:19
Сказывается отсутствие на тренерском мостике Мостового...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:06
На этот раз Мостовой довольно адекватный комм дал, обоим далеко нечего ловить в этом сезоне. Пусть решают свои локальные задачи)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:06
Про Спартак уже наскучило говорить?
Гость
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